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《宝石⚜ルース》
新品 H&C ダイヤモンド リング 0.40ct K18
お値引き♡Ptプラチナ、南洋真珠13㎜ダイヤ入りリング
⚠️売り切り特価⚠️
ニードルス RING - 925 SILVER / PEACE シルバール
K18 リング 花 フラワー 11.5号 7.59 g
極美品☪テリ☆大粒☆レア
最終交渉可JF36★高級 ダイヤモンド1.02ct K18 リング
☆光沢抜群☆良色
K18ygダイヤモンドリング エタニティリング 0.3ct K18YG ete
バケットミックスカット
le83様専用 love&hate ペンダントトップ2点
【ダイヤモンド】 リング 18号 pt900 ヴィンテージ アンティーク レトロ
天然インペリアルトパーズ ルース
GUCCI グッチ ダブルG マザーオブパール リング Ag925 11.5号
K18 18金 美品 Baccarat バカラ ガラス コンビ リング 指輪
5.813ct
ダイヤモンドリング ダイヤ 【11号】プラチナ900 pt900
専✨ K18YG ダイヤ0.50ctハーフエタニティリング15号[g985-8］
縦 11.08✖️横 8.71✖️厚み 5.88㎜
アンティーク サファイア リング
キャッツアイk18 指輪
付属品
エタンセル ドゥ カルティエ ウェディングリング
鑑別カード
K18 PG ダイヤモンドリング スター 星
ルースケース
パーセルジュエリー＊グレースピネル
13# 永遠の愛 1ct ダイヤモンド K18 フル エタニティ リング 鑑別
☆お使いのモニターの環境から少々の色の差がありますこと、ご理解いただければ幸いです♪
超美品！スリランカ産 ノーヒート ブルーサファイアリング 18金
K18ダイヤモンド(0.11CT)リング
ルーペレベルの微細なキズカケ有り。
k18．エメラルド(ダイヤ入り)指輪、No.1138.
hermes シェーヌダンクル K18WG au750 リング 18k
実物は写真より全然綺麗です♪
[FACE]Ring (Silver) サイズ 9号 新品未開封 BTS
ミュウミュウ フェイクパール ビジュー ブレスレット 値下げ
希少☆大粒で大変綺麗なルースです♬
Pt900K18コンビトルマリンリング
【良品】"Cartier" TRINITY RING 9号 18Kゴールド
送料込みの、激安❣お値打価格で出品致します。
【美品正規品】THE KISS ホワイトゴールド K18 ダイヤ リング11
K18ダイヤモンド入りリング
※ご購入前に必ずプロフィールをご覧ください！
【GUCCI(グッチ)】ロゴリング 15号
購入についての注意事項その他の記載がございます！！
こはる様専用
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【新品仕上げ済】ageteアガット イエローゴールドダイヤモンドリング
GIGIアルテミスシグネットリング
【皇帝の異名を持つトパーズ★瑞々しいキラキラ石】インペリアルトパーズ リング
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ティファニー メッシュ リング
Vintage NAVAJO ヴィンテージ ナバホ ターコイズ リング
《宝石⚜ルース》⚠️売り切り特価⚠️極美品☪テリ☆大粒☆レア☆光沢抜群☆良色バケットミックスカット天然インペリアルトパーズ ルース5.813ct縦 11.08✖️横 8.71✖️厚み 5.88㎜付属品鑑別カードルースケース☆お使いのモニターの環境から少々の色の差がありますこと、ご理解いただければ幸いです♪ルーペレベルの微細なキズカケ有り。実物は写真より全然綺麗です♪希少☆大粒で大変綺麗なルースです♬送料込みの、激安❣お値打価格で出品致します。※ご購入前に必ずプロフィールをご覧ください！購入についての注意事項その他の記載がございます！！
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【超歓迎された】 《宝石⚜ルース》極美品✨レア☆天然インペリアルトパーズ☆5.813ct☆鑑別付 リング
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《宝石⚜ルース》極美品✨レア☆天然インペリアルトパーズ☆5.813ct☆鑑別付
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【超歓迎された】 《宝石⚜ルース》極美品✨レア☆天然インペリアルトパーズ☆5.813ct☆鑑別付 リング
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