最大15%OFFクーポン グルーヴ プーリップ プーリップ 【聖良】 キャラクターグッズ

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グッズ種類···コスプレ

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＜セット内容＞ヘッドドレス、wig付リボンコーム、十字架のネックレス、鳥かご、カギ、ケープ、本、ヘンナコ、ドールスタンド

ジョジョの奇妙な冒険 アニメ10周年記念展 場面写缶バッジ 3部 缶バッジセット

商品パッケージの寸法: 10.2 x 7.6 x 30.5 cm

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自宅に長期保管の為経年劣化はあるかも程度ですが私が確認致しましたが分かりませでした！

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ご理解のある方のご購入お願いしますm(_ _)m

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商品の情報 ブランド ジュンプランニング 商品の状態 未使用に近い

グッズ種類···キャラクターアパレルグッズ種類···コスプレレア！！＜セット内容＞ヘッドドレス、wig付リボンコーム、十字架のネックレス、鳥かご、カギ、ケープ、本、ヘンナコ、ドールスタンド商品パッケージの寸法: 10.2 x 7.6 x 30.5 cm自宅に長期保管の為経年劣化はあるかも程度ですが私が確認致しましたが分かりませでした！あくまでも素人保管の為経年の劣化はあります！ご理解のある方のご購入お願いしますm(_ _)mよろしくお願いします♡

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