RRL(ダブルアールエル)PANAMA HATになります。

上質なトキージャにコーティングを施し紐状に一本一本編み込んだナチュラルカラーのパナマハット。

程よいブリムやリボンの幅、絶妙な高さ、クラウンのシルエット、ライニングのレザートリミングや刻印等、クラシックな出で立ちです。

その上、HAND MADE IN USAのこちらは個体一つ一つ表情も変わってくるのでそういう面でもファンには嬉しいポイント!!

ドレッシーなスタイリングにもデニム等のラフなスタイルにも”ハマる”夏ハット。

RRL,夏の至極の逸品です!!

サイズS:内径58センチ

※リボンが一部シミになっています。

気になる方はハット専門店でリボンの交換をお勧めします。

W55H70

商品の情報 ブランド ダブルアールエル 商品の状態 傷や汚れあり

