リバースウィーブを贅沢にタイダイ染めな1枚

リバースの硬い生地感が嫌いって人もこいつはタイダイ染めのおかげで生地が柔らかくなってます✌︎‪︎

リバースに自分でリメイクは出来ないよーって方

ここにあるんでいっちゃってください︎☺︎✌︎

☆size XXL

着丈 77cm

身幅 74cm

肩幅 67cm

袖丈 66cm

他にもええ古着用意してます。

のんびり見てってください✌︎

#ABC古着屋の商品はこちらから見えます!ごゆっくりと

フォロー割

4999円以下は200円引き

5000円〜9999円は400円引き

10000円〜は600円引き

リピーター割はフォロー割の2倍です

常連さん待ってます✌︎︎^^

質問があれば気軽にコメントして下さいね!

#古着#US古着#USA製#ボロ#古着男子#古着女子#洋服#Vintage#ビンテージ#ヴィンテージ#アメリカ製#グランジ#古着屋#90年代#パーカー#フーディー#リバースウィーブ#Champion#チャンピオン#90s#スウェット

カラー···ブルー

袖丈···長袖

柄・デザイン···その他

タイプ···プルオーバー

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

