iPhone8 plus ┊︎64GB ゴールド

HUAWEI HONOR30 5G(ファーウェイ栄光)



iPhone Xs Silver 64 GB SIMフリー 3267

.◾︎SIMロック解除済み

iPhone 8 Silver 64 GB SIMフリー818

.初期化済み

iPhone 11 RED 128 GB SIMフリー 海外版

.バッテリー容量85%

iPhone 8 Plus 64GB ゴールドジャンク品

.残債なし

ケース付!新品同様iPhone12 pro パシフィックブルー256G

.付属品:SIMピン・説明書(写真7枚目)

お買得新品同様iPhone12大容量256GB , 色はブルー、シムフリーです



【4/8で終了】iPhone 11 パープル 128 GB

フィルムとケースを付けて使用していました。

iPhone 12 mini 128 GB SIMフリー 美品 おまけ付き



新品AppleiPhoneSE 第2世代 64GB ブラック MHGP3J/A

◾︎充電口と側面上部に、使用によるスレや塗装ハゲがあります(写真5.6枚目)

Galaxy S22+ PLUS 256GB ブラック SIMフリー【A級美品】



iPhone8Plus 64GB 美品

他に目立ったキズは無く、全体的に状態は良いと思います。

【新品・未使用】moto g32 ミネラルグレイ



iPhone 12 本体 ブラック 256 GB SIMフリー



xiaomi 12S ultra 訳あり

即購入⭕️

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

iPhone8 plus ┊︎64GB ゴールド.◾︎SIMロック解除済み.初期化済み.バッテリー容量85% .残債なし.付属品:SIMピン・説明書(写真7枚目)フィルムとケースを付けて使用していました。◾︎充電口と側面上部に、使用によるスレや塗装ハゲがあります(写真5.6枚目)他に目立ったキズは無く、全体的に状態は良いと思います。即購入⭕️

