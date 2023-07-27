お知らせ ログイン 会員登録 出品
福袋 SHARP 2T-C24AD テレビ

商品の説明

ご覧いただきましてありがとうございます。本日はSHARPの液晶テレビをご紹介いたします。サイズは24インチとなってます。中古品ですが目立った傷や汚れ等はなく、快適にご使用いただけます。
RCA 4K チューナーレステレビ 43V型

TCL 32S515 液晶カラーテレビ
画面サイズ24型
東芝レグザエンジン採用 IRIE 32インチ 液晶テレビ MAL-FWTV32
パネル種類液晶
65M550L
HDMI入力端子数2個
ハイセンス★32型 2Kテレビ 32E35G 外付けHDD番組録画対応
エネルギー消費効率未公表
FUNAI LED液晶テレビ FL-55UD4100 55V型 4K H190
電気用品安全法(本体)適合
送料込 TOSHIBA REGZA 32型液晶テレビ 2016年製 外付対応
電気用品安全法(付属品等)適合/例外承認
【値下げok送料無料】ブルーレイレコーダー内蔵 32型 シャープ液晶テレビ

SHARP AQUOS LC-32H30
・LEDバックライト搭載・USB外付けHDD録画対応。

【FF掲載 先進鮮やかパネル】32型 REGZA 東芝 液晶テレビ レグザ

商品の情報

商品のサイズ20～26インチ
ブランドシャープ
商品の状態目立った傷や汚れなし

TOSHIBA 東芝　32型　テレビ 32V31　2017年製

fanat様専用 Hisense 65U7F 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ

ハイセンス　32型液晶テレビ　ネット動画サービスに対応 32N20
ご覧いただきましてありがとうございます。本日はSHARPの液晶テレビをご紹介いたします。サイズは24インチとなってます。中古品ですが目立った傷や汚れ等はなく、快適にご使用いただけます。画面サイズ24型パネル種類液晶HDMI入力端子数2個エネルギー消費効率未公表電気用品安全法(本体)適合電気用品安全法(付属品等)適合/例外承認・LEDバックライト搭載・USB外付けHDD録画対応。

商品の情報

商品のサイズ20～26インチ
ブランドシャープ
商品の状態目立った傷や汚れなし

福袋 SHARP 2T-C24AD テレビ

54分钟前

福袋 SHARP 2T-C24AD テレビ

¥24,180 ¥13,541

(税込) 送料込み
9
9
購入手続きへ

商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. テレビ/映像機器
    3. テレビ
    4. SHARP 2T-C24AD
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

20ea9f

 304

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (9)

20ea9f
福袋 SHARP 2T-C24AD テレビ 福袋 SHARP 2T-C24AD テレビ

シャープ AQUOS 2T-C24AD-B [24インチ ブラック系] 価格比較 - 価格.com

シャープ AQUOS 2T-C24AD-B [24インチ ブラック系] 価格比較 - 価格.com


シャープ 24V型 液晶 テレビ AQUOS 2T-C24ADB ハイビジョン 外付HDD対応(裏番組録画) ブラック 2018年モデル

シャープ 24V型 液晶 テレビ AQUOS 2T-C24ADB ハイビジョン 外付HDD対応(裏番組録画) ブラック 2018年モデル


楽天市場】シャープ SHARP AQUOS A AD 2T-C24AD-B 24.0インチ | 価格

楽天市場】シャープ SHARP AQUOS A AD 2T-C24AD-B 24.0インチ | 価格


シャープ 24V型 液晶 テレビ AQUOS 2T-C24ADB ハイビジョン 外付HDD対応(裏番組録画) ブラック 2018年モデル

シャープ 24V型 液晶 テレビ AQUOS 2T-C24ADB ハイビジョン 外付HDD対応(裏番組録画) ブラック 2018年モデル


楽天市場】シャープ SHARP AQUOS A AD 2T-C24AD-B 24.0インチ | 価格

楽天市場】シャープ SHARP AQUOS A AD 2T-C24AD-B 24.0インチ | 価格


RC4WD Mojave II Round Headlights and Marker Lights

RC4WD Mojave II Round Headlights and Marker Lights


Amazon.co.jp: シャープ 24V型 液晶 テレビ AQUOS 2T-C24DE-B

Amazon.co.jp: シャープ 24V型 液晶 テレビ AQUOS 2T-C24DE-B

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 福袋 SHARP 2T-C24AD テレビ
© www.inba.net, Inc.