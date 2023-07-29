【お買い得！】 ★定価3,7万★21SS★MANASTASH★SKOOKUM★スタジャン★レザー スタジャン

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廃業してから4年ぶりに復活を遂げた スクーカム ★

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ボディは定番 ウールメルトン ★

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袖は、タウンユース向きな柔らかい シープレザー★

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大容量なダブルポケット等 ミリタリー 仕様★

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ややオーバーサイズな着心地良い1着★

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THE NORTH FACE、X-girl、BEAMS BOY、BEAVER 好き★

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バーシティジャケット、スタジアムジャンパー、ビッグシルエット ブルゾン 等をお探しの方は是非★

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ブランド名:MANASTASH × SKOOKUM

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( マナスタッシュ × スクーカム )

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アイテム名:ミリタリー アワードジャケット

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色:キャメル × ベージュ

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表記サイズ:S (公式:S-XL展開)

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実寸サイズ:画像7参照

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(日本人メンズSサイズ/レディースFREEサイズ程)

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肩幅:52cm

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脇下身幅:56cm

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袖丈:55cm

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着丈:55-60cm

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素材

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表地:ウール70% ポリエステル30％

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裏地:ポリエステル

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レザー部位:羊革

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コンディション:A

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特筆する事もなく良好なコンディション

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