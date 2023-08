【初回限定お試し価格】 U.S.ARMY 50s M-45 Trousers Chino チノパン

こちらの商品は中目黒の古着屋、JANTIQUEにて購入したものになります。裾上げも同店にてして頂きました。

こちらの商品は中目黒の古着屋、JANTIQUEにて購入したものになります。裾上げも同店にてして頂きました。表記サイズ:W32 L33ウエスト平置き:38cm股下:72cm股上:35cmわたり幅:32cm素材:コットン100%・USA製・尿素ボタン・片玉縁ポケット・ダブルステッチ*裾上げ済み#チノパン#チノ#45カーキ#45khaki#ビンテージ#古着#アメリカ製#50s#40s#usarmy#軍パン

