SLIPWARE 英国のスリップウェア展覧会図録です。

ジェフ・ベック 孤高のギタリスト 上下巻セット

2003年に開催された展覧会「英国の古陶・スリップウェアの美」にあわせ刊行された図録です。大正期に民藝運動の先駆者たちによって初めて注目された、18世紀から19世紀にかけて英国で作られた無名の日用雑器、スリップウェアの魅力と、その美しさの全貌を約150点の品で紹介した展覧会図録です。現在では入手困難な希少本です。

WERK MAGAZINE No.17 ELEY KISHIMOTO



エルヴィス伝 ピーターグラルニック エルヴィスプレスリー 伝記 国内品 中古品

サイズ:H.約30.5cm、W.約21.5cm

九州派 反芸術プロジェクト 展 カタログ

出版社:大阪日本民芸館

ウィリアム・クリステンベリー 写真集

発売日 : 2003年

CHANEL2023メティエダールコレクションカタログセーラームーン!

言語 : 日本語

Dapper Dan’s Harlem アリ・マルコポロス作品集

初版 ハードカバー : 104ページ

【希少本】KEITH HARING 31 SUBWAY DRAWINGS

<送料込み>

BOØWY写真集 RENDEZ-VOUS



BLEU,BLANC,GOUDE ジャンポールグード

<状態>

歌舞伎町 GANG OF KABUKICHO:渡辺克巳 写真集

外箱に僅かなスレがありますが、本は使用感も無く状態は大変良好です。

音楽専門書「管弦楽法」



キスしていいですか。 / 美少女オムニバス写真集

<注意事項>

鈴木理策 海と山のあいだ 直筆サイン入り

できるだけ忠実な画像を心がけていますが、モニターのため若干の色合いや雰囲気など実際と異なって見える場合があります。あくまでも中古品、古本カタログ図録ですので、ご理解・ご了承頂ける方よろしくお願いします。

ビートルズUK盤コンプリート・ガイド



鉄火 佐内正史 写真集 初版 新品未開封

#美術

RICHARD AVEDON 「IN THE AMERICAN WEST」

#工芸

初期コムデギャルソン カタログ7冊セット

#カタログ

郷ひろみ 写真集・フォトアルバム・エッセイ・パンフ 20点 セット

#イギリス

新品未開封 YUKI LETTERS FROM ME 写真集 完全数量限定BOX

#文化

ユバの徴 キャラクターブック(帯無し)

#歴史

百花譜 百選 2000年の3刷です。外箱わずかにイタミあります。匿名宅急便

#骨董

Richard Avedon 「In the American West」

#柳宗悦

新品 令和二年製 五門地車誌 新調地車記念誌 だんじり だんぢり 地車 記念誌

#濱田庄司

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SLIPWARE 英国のスリップウェア展覧会図録です。2003年に開催された展覧会「英国の古陶・スリップウェアの美」にあわせ刊行された図録です。大正期に民藝運動の先駆者たちによって初めて注目された、18世紀から19世紀にかけて英国で作られた無名の日用雑器、スリップウェアの魅力と、その美しさの全貌を約150点の品で紹介した展覧会図録です。現在では入手困難な希少本です。サイズ:H.約30.5cm、W.約21.5cm出版社:大阪日本民芸館発売日 : 2003年言語 : 日本語初版 ハードカバー : 104ページ<送料込み><状態>外箱に僅かなスレがありますが、本は使用感も無く状態は大変良好です。<注意事項>できるだけ忠実な画像を心がけていますが、モニターのため若干の色合いや雰囲気など実際と異なって見える場合があります。あくまでも中古品、古本カタログ図録ですので、ご理解・ご了承頂ける方よろしくお願いします。#美術#工芸#カタログ#イギリス#文化#歴史#骨董#柳宗悦#濱田庄司

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★新品★送料無料★ナイキ / ヴァージル・アブロー デザインブック★Nikeこれから。 福原遥 写真集【値下げしました】L'UTOPIE DU TOUT PLASTIQUE 絶版洋書クロムハーツ・マガジン Series2 1〜5.7 匿名配送 送料無料【おまけ付】三浦春馬 写真集 Letters+星の大地に降る涙パンフレット痴虫 2号 佐伯俊男 作品集 Pan-Exotica 初版 帯付き稀少 Les immatériaux(非物質的なものたち) カタログ輸入品 Jan Hísek画集限定数特装版 ヒグチユウコ 画集 ボリス柄【サイン入り】式場隆三郎編・著 ヴァン・ゴッホ