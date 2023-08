●購入場所→正規取扱店

【新品未使用】アークテリクス キャンブリオン LS シャツ メンズ M



●サイズ表記→46

●実寸(素人採寸ですので誤差はご了承ください)→

身幅(わき下測定)78cm

肩幅58cm

着丈(ネック裏付け根より)82cm

袖丈56cm

●素材→100%ポリエステル

●状態→新品未使用タグ付きです。

●商品詳細→OUR LEGACYの22awのプルオーバーのシャツです。

生地はレースタイプで厚めの糸を使ったレイヤードルックに合う一枚です。

カラーもはオフホワイトカラーで温かみのある白です。

プルオーバータイプでボタンは胸までです。

サイジングは大きめルックで身幅も着丈感も長めに取られております。

※ 注意事項 ※値引き交渉、梱包、取置きについては自己紹介欄参照ください。 個人保存品というのを念頭の上、不明点は質問の上で購入お願いします。

徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。 予告なく終了することございますので、ご注意ください。

#Hiro1313アウア

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アワーレガシー 商品の状態 新品、未使用

