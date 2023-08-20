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流行に 未使用品 F04126 VALENTINO ブラック GARAVANI：38.5 ハイヒール/パンプス

商品の説明

未使用品 VALENTINO GARAVANI レザーパンプス 【サイズ：38.5】 ブラック ヴァレンティノ ガラヴァーニ レディース 5L/F04126/HUN14/
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色：ブラック
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サイズ：表記：38.5 (24.5cm位)
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ヒール：10cm
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素材：レザー
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生産国：イタリア
PRADA　プラダ　ヒールパンプス　38.5　25.5cm　ブラック　ハイヒール
コメント：ポインテッドトゥの1足です。
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状態説明：展示のみの未使用品箱付きです。スペアヒール付です。

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商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドヴァレンティノガラヴァーニ
商品の状態未使用に近い

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未使用品 VALENTINO GARAVANI レザーパンプス 【サイズ：38.5】 ブラック ヴァレンティノ ガラヴァーニ レディース 5L/F04126/HUN14/色：ブラックサイズ：表記：38.5 (24.5cm位)ヒール：10cm素材：レザー生産国：イタリアコメント：ポインテッドトゥの1足です。状態説明：展示のみの未使用品箱付きです。スペアヒール付です。

商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドヴァレンティノガラヴァーニ
商品の状態未使用に近い

流行に 未使用品 F04126 VALENTINO ブラック GARAVANI：38.5 ハイヒール/パンプス

25分钟前

流行に 未使用品 F04126 VALENTINO ブラック GARAVANI：38.5 ハイヒール/パンプス

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