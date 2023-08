子供英語教材

ワンダフルスィートパソコン Disney ディズニープリンセス

Palkids Pre-schooler

ベネッセ ワールドワイドキッズDVD、CD

パッケージ教材になります。

2021年7月に児童英語研究所の公式サイトから

正規購入しました。

初めは音声のみ、掛け流しをたっぷり行った後にDVD視聴することで英語のインプットができます。

【内容】

・CD-ROM 1枚

・DVD 4枚

・クイックリファレンス(簡易マニュアル)

旧版よりディスクの枚数が少なく、pcに取り込むのも楽々なのでおすすめです!

CD-ROMを一度PCにダウンロードしたのみ。

DVDはYear①の最初10分程度再生しただけで、他は未視聴です。

サンプルCD-ROMをおまけでお付けします。

(画像6)

●ダウンロード教材、オンラインレッスンはつきません。

●返品、キャンセルはお受けできません。

外箱無しで梱包、発送致します。

外箱必要な方は+500円となりますのでコメントください。

子供英語

幼児英語

おうち英語

バイリンガル教育

英検

七田式

WWK

DWE

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

