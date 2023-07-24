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激安店舗 プラチナリング#16♡純♡様専用☆ リング

商品の説明

カラー...シルバー
カルバンクライン　プラチナリング　Pt950 16号　シンプル　指輪
材質...プラチナPT950
プラチナリング#16♡純♡様専用☆
サイズ…16号
希少 Alex Streeter エンジェルハート ペンダントトップ
※上にくる部分、半分下が艶消し(マット加工)です
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商品の情報

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商品の状態傷や汚れあり

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商品の情報

ブランドジュエリーツツミ
商品の状態傷や汚れあり

激安店舗 プラチナリング#16♡純♡様専用☆ リング

46分钟前

激安店舗 プラチナリング#16♡純♡様専用☆ リング

¥17,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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