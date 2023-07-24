激安店舗 プラチナリング#16♡純♡様専用☆ リング

カラー...シルバー

カルバンクライン プラチナリング Pt950 16号 シンプル 指輪

材質...プラチナPT950

プラチナリング#16♡純♡様専用☆

サイズ…16号

希少 Alex Streeter エンジェルハート ペンダントトップ

※上にくる部分、半分下が艶消し(マット加工)です

Dogs × GRILLZ JEWELZ リング



KARATIリング

定価…9万くらい

【値下げ不可】alex streeter アレックスストリーター リング



HARRY WINSTON 【WeddingBand】⭐︎お値下げしました⭐︎

約半年間毎日つけっぱなしでした。

CHROME HEARTS SPINNER CHX スピナーリング JP20

お気に入りでしたが別を購入した為、

STARLINGEAR スターリンギア シルバー925 ピンキーリング

出品します。

シルバーリング 5種セット



天然ダイヤモンドの指輪

小傷全体的にありの中古品となります。

商品の情報 ブランド ジュエリーツツミ 商品の状態 傷や汚れあり

カラー...シルバー材質...プラチナPT950サイズ…16号※上にくる部分、半分下が艶消し(マット加工)です定価…9万くらい約半年間毎日つけっぱなしでした。お気に入りでしたが別を購入した為、出品します。小傷全体的にありの中古品となります。

商品の情報 ブランド ジュエリーツツミ 商品の状態 傷や汚れあり

PT950ランバンサファイア入りリング★16号★koupiee様専用ページクロムハーツ forever リングアレックスストリーター『エンジェルハートリング』15号⭐️リング プラチナ ダイヤ K18ゴローズ 金メタル付きフェザーリング22号A&G 21号 フローラルクロス リングpbd フェノメノンビヨンドディスクリプション JUVENILA カレッジリング● JAP工房 ゴーストライダー リング 17号 マーベル アメコミトムホーク リング