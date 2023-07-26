【2022 新作】 70sヴィンテージLevi's70505(ケアダグ) Gジャン/デニムジャケット

70sヴィンテージ リーバイス70505になります。

Levi''s 3rd ジージャン vintage ホワイトエピ オリジナル



旧 JOE McCOY デニムジャケット Gジャン 大戦モデル 921

紙パッチはありませんがケアタグが付いているので 72,73年代～のBig E直後のスモールe初期の物と思われます。見事な縦落ちです。

【レアLサイズ】BEAMS JAPAN 革 ジャン



413【最高デザイン】ナスカー 両面刺繍レーシングジャケット FORD 長袖XL



リーバイストラウトジャパン70702xx

コンディションは洒落乙なダメージ具合で見事なワイルド激縦落ちがバッチグーでないでしょうか。(穴、解れ、染み…は画像で確認お願いします。)

リアルマッコイズ×Lee 101J 激レア



《USA製》90s Knockout JEANS 刺繍ロゴ デニムジャケット

アメリカ製

DIESELデニムジャケット



GUCCI denim jacket グッチGジャン

ボタン裏刻印…522(テキサス州エルパソ工場)画像7枚目で確認お願いします。

BOSS Gジャン Levi's 限定１０，０００個 ボスジャン



リアルマッコイズ 3rd ジージャン

サイズ表記不明

ジバンシー デストロイドデニム＆モールスキンジャケット Gジャン

実測(約)

Levi's リーバイス 507 2nd 38 アメリカ製 Gジャン

着丈…約60㎝

【良品】ポロラルフローレン デニムジャケット ガチャポケ 80’S白タグ

肩幅…約42㎝

ワコマリア スカルボアジャケット 希少

身幅…約49㎝

古着 vintage ホワイトデニムジャケット バック刺繍 46



リーバイス デニムジャケット 希少

注・・・専用に関しては「出し抜け」「展開のアヤ」などにより(他の方が先に購入してしまい)専用様が御購入出来ないケースなどでトラブルがあり得ますので、それに置き換わるものにて対応させて頂きます。

Left alone レフトアローン デニムジャケット

トラブル防止の為、ここでの専用に置き換わるものは予約、取り置き…などの意味ではなく「(御購入希望された方が)他の方に対しての購入希望意思表示」のお知らせという形を取らさせて頂きます。

Archive 00's L.G.B Decayed Denim Jacket

ですので画像表記は「〇〇様専用」ではなく「〇〇様購入希望」という表記にさせて頂きます。あくまでもルール上早い者勝ちという事を御理解願います。

GAP ギャップ 名作 デニム アノラック パーカー プルオーバー



SS 101 JKT CMYK BLK

編集で「〇〇様購入希望」に切り替え後は「出し抜け」を喰らう可能性を踏まえてお早めの御対応(御購入)をお勧めいたします。

エビスジーンズ☆10周年記念モデル☆ジージャン



STUSSY BOXY WESTERN DENIM SHIRT BLACK

よろしくどうぞ。

デッドストック ROCA WEAR ロカウェア デニム ジャケット XL



20e31《未使用》22SS タトラス バンダナ シャツジャケット1



supreme アウター ジャケット

#デニム

最終金額Sacai 22ssのバンダナ プリント ジャケット

#リーバイス70505

スタッズデニムジャケットRags McGREGOR2016AW

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80’s リーバイス USA製 デニムシャツ M ライトブルー オレンジタグ 青

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ドゥニーム ファーストモデル

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UME様専用 ワコマリア 伊勢丹限定 デニムジャケット

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GIVENCHY ジバンシー デニムジャケット AW 正規品 サイズS

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寅壱 デニム 作業着

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neon sign UNFINISHED JACKET

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ウルトラゲーム デニムジャケット

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ラスト1点です サイズ44 ワンピースオブロック サンフランシスコ 大戦モデル

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香港製 90s イヴサンローラン ジップアップ デニムジャケット

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未使用タグ付き 22SS AURALEEデニムブルゾン ライトニングエフェクト



FOG Essentials デニムジャケット M

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［古着］Levi's Red リーバイスレッド デニムセットアップ

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Dries van noten Gジャン デニムジャケット

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90s プラティナムフブPLATINUM FUBU 刺繍 デニムジャケット

リーバイス3rd

Levi's リーバイス70505 デニムジャケット アメリカ製 96年 34㌅

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SUGAR CANE シュガーケーン デニムジャケット １９５３

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期間限定お値下げしてます。RUDE GALLERY デニムジャケットサイズ4/Ｌ

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

70sヴィンテージ リーバイス70505になります。紙パッチはありませんがケアタグが付いているので 72,73年代～のBig E直後のスモールe初期の物と思われます。見事な縦落ちです。コンディションは洒落乙なダメージ具合で見事なワイルド激縦落ちがバッチグーでないでしょうか。(穴、解れ、染み…は画像で確認お願いします。)アメリカ製ボタン裏刻印…522(テキサス州エルパソ工場)画像7枚目で確認お願いします。サイズ表記不明実測(約)着丈…約60㎝肩幅…約42㎝身幅…約49㎝ 注・・・専用に関しては「出し抜け」「展開のアヤ」などにより(他の方が先に購入してしまい)専用様が御購入出来ないケースなどでトラブルがあり得ますので、それに置き換わるものにて対応させて頂きます。トラブル防止の為、ここでの専用に置き換わるものは予約、取り置き…などの意味ではなく「(御購入希望された方が)他の方に対しての購入希望意思表示」のお知らせという形を取らさせて頂きます。ですので画像表記は「〇〇様専用」ではなく「〇〇様購入希望」という表記にさせて頂きます。あくまでもルール上早い者勝ちという事を御理解願います。 編集で「〇〇様購入希望」に切り替え後は「出し抜け」を喰らう可能性を踏まえてお早めの御対応(御購入)をお勧めいたします。よろしくどうぞ。#デニム#リーバイス70505 #Levis70505#リーバイス4th#リーバイス3rd#リーバイス557#リーバイス559#ヴィンテージリーバイス#ヴィンテージLevis#ヴィンテージデニムジャケット#リーバイス#Levis559#Levis557#Gジャン#トラッカージャケット#デニムジャケットデニムリーバイス70505Levis70505Levi's70505リーバイス4thLevi's3rdリーバイス3rdリーバイス557リーバイス559Levi's557Levi's559ヴィンテージリーバイスリーバイスリーヴァイスヴィンテージデニムジャケットGジャントラッカージャケットデニムジャケット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

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