【GINGER掲載商品】 STARTER 90s STEELERS スティーラーズ ウール スタジャン スタジャン

ご覧いただきありがとうございます!

主にused品を取り扱っています。used品にご理解のある方のご購入をお願いします。多数出品していますので、気になる商品があれば是非フォローもよろしくお願いします。

即購入okです!

基本的に一点物になります!早い者勝ち!!

スターター ウールスタジャン 刺繍ロゴ ブラック

製造地 /インドネシア

素材 /記載あり

カラー /ブラック

サイズ /M

着丈70/ 肩幅60/ 身幅67/ 袖丈59

平置きでの計測になります

コンディション /写真をご覧ください。

管理番号 / 2212155

ご不明な点などお気軽にコメントお待ちしてます!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スターター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

