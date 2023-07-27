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【GINGER掲載商品】 STARTER 90s STEELERS スティーラーズ ウール スタジャン スタジャン

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90s STARTER STEELERS スタジャン ウール スティーラーズ
製造地 /インドネシア
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サイズ /M
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コンディション /写真をご覧ください。
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管理番号 / 2212155
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商品の情報

商品のサイズM
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商品の状態目立った傷や汚れなし

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ご覧いただきありがとうございます！主にused品を取り扱っています。used品にご理解のある方のご購入をお願いします。多数出品していますので、気になる商品があれば是非フォローもよろしくお願いします。即購入okです！基本的に一点物になります！早い者勝ち！！スターター　ウールスタジャン　刺繍ロゴ　ブラック製造地 /インドネシア素材 /記載ありカラー /ブラックサイズ /M着丈70/ 肩幅60/ 身幅67/ 袖丈59平置きでの計測になりますコンディション /写真をご覧ください。管理番号 / 2212155ご不明な点などお気軽にコメントお待ちしてます！

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【GINGER掲載商品】 STARTER 90s STEELERS スティーラーズ ウール スタジャン スタジャン

39分钟前

【GINGER掲載商品】 STARTER 90s STEELERS スティーラーズ ウール スタジャン スタジャン

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90s STARTER STEELERS スタジャン ウール スティーラーズ | 古着屋2000 powered by BASE

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