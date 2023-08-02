【本日特価】 本日のみ大特価！　非売品　miwa サイン　色紙　イラスト　名古屋　ライブ ミュージシャン

miwaの公式サインです。
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2014年の39ライブ名古屋公演で手に入れたものです。
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ライブの終盤に、miwaがサンタの格好して現れ、観客席にプレゼントを投げるイベントがあったのですが、プレゼントの中にこのサインもあり、たまたま手にしました。miwa好きで是非欲しいという方、是非ご検討下さい。
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