数量限定価格!! COUTURE TRAVEL by PORTER LOWERCASE リュック/バックパック

TRAVEL COUTURE by LOWERCASE PORTER Force Day Packになります。

結構ヘビーローテで使用してますので、多少の汚れや傷があります。

写真の5枚目にネットからの写真を載せてますので、全体のイメージをご確認ください。

デイパックにもトートにもなる2WAY仕様。

【TRAVEL COUTURE by LOWERCASE (トラベルクチュール バイ ロウアーケース)】

梶原由景氏が魅せるコンテンポラリーなトラベルスタイルコレクション「TRAVEL COUTURE by LOWERCASE」ファッションに限らず様々な分野においてその豊富な知識と経験を活かしたクリエイションを行い、国内外を飛び回る多忙なクリエイティブディレクター梶原由景氏。同氏がこれまで培ってきた経験を元に、URBAN RESEARCHの協力のもと、最高のトラベルスタイルを提案するレーベル。

※A4サイズ収納可能

重量:約510g

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 やや傷や汚れあり

