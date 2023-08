抜けなし

即購入 ○

字幕: 韓国語、英語、中国語

【内容】

ディスク3枚

フォトブック

トレカ : ジミン

フォトカード 7人分

謎の仕掛け絵本風カード

外箱

【状態】

·全体的にやや汚れあり。載せきらなかったのもあります。汚れやすい材質なのでお許しください。

·フォトカードのビニールの破れは初期からです; ;

·トレカの場所やフォトカードの並び順などほとんど初期状態に近いとおもいます!

Map of the soul one blu-ray

バンタン BTS ライブ ブルーレイ DVD MOTS mos 防弾少年団 방탄소년단 Jimin 지민

⚠︎発送の際、らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する可能性があります

(発送方法を指定された場合、それを遵守して発送いたしますのでお申し付けください)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

