お色はダークグレーで、サイズはSサイズになります。

マムート Macun SO Hooded Jacket AF Men 美品

1回試着しております。汚れや傷はありません。

ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

【日本別注・ZOZOTOWN限定】 MPオリジナル ビッグシルエット ヴィンテージ加工 ロックパーカー WY6117【M.P Studios】【2022AW】

■ヴィンテージ加工×オリジナルロックパーカーで魅せる【ネオストリートスタイル】

日本だけでのオリジナル別注デザイン!ZOZOTOWNのみでの限定販売!

■Newカラー!!今季トレンドのグリーンが予約販売開始です!!

目を引く直球なプリントが印象的なMPオリジナルのロックパーカー。

ヘビーウェイトでバックプリントはバンドのツアーのようなデザイン。

ヴィンテージ加工が施されたダークグレーのカラーが合わせやすく、

ストリートにもモードにも落とし込めるユーティリティーなプルオーバーパーカーです。

カジュアルな印象のパーカーもビッグシルエット+ドロップショルダー でストリート感をプラス。

着丈のバランスなど、計算し尽くされたルーズになりすぎない絶妙なシルエットに中毒者続出。

秋冬はアウターのインナーとしてはもちろんメインコーデで着て頂ける万能なアイテム。

ユニセックスで着用して頂けます。

※染め加工のため、商品によって多少の色のばらつきがあることをご了承ください。

instagram→m.p_studios_jp

【M.P Studios】

デザイナーMASONとPRINCE兄弟が手掛ける新進気鋭のコンテンポラリーブランド。

世界各地を旅し、様々な異文化に触れ感じたものを独自のフィルターを通し、

現代のファッションシーンに"neo street style"の新たな価値観をもたらす。

全てのアイテムを徹底管理された自社工場で生産する事によって、

MADE IN CHINA の常識を覆す高品質な素材、拘り抜いた縫製で採算度外視の商品供給が可能に。

2019 S/S 日本初上陸。現在、日本での取り扱いはZOZOTOWNと公式オンラインのみになります。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムピーストゥディオ 商品の状態 未使用に近い

お色はダークグレーで、サイズはSサイズになります。1回試着しております。汚れや傷はありません。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。【日本別注・ZOZOTOWN限定】 MPオリジナル ビッグシルエット ヴィンテージ加工 ロックパーカー WY6117【M.P Studios】【2022AW】■ヴィンテージ加工×オリジナルロックパーカーで魅せる【ネオストリートスタイル】日本だけでのオリジナル別注デザイン!ZOZOTOWNのみでの限定販売!■Newカラー!!今季トレンドのグリーンが予約販売開始です!!目を引く直球なプリントが印象的なMPオリジナルのロックパーカー。ヘビーウェイトでバックプリントはバンドのツアーのようなデザイン。ヴィンテージ加工が施されたダークグレーのカラーが合わせやすく、ストリートにもモードにも落とし込めるユーティリティーなプルオーバーパーカーです。カジュアルな印象のパーカーもビッグシルエット+ドロップショルダー でストリート感をプラス。着丈のバランスなど、計算し尽くされたルーズになりすぎない絶妙なシルエットに中毒者続出。秋冬はアウターのインナーとしてはもちろんメインコーデで着て頂ける万能なアイテム。ユニセックスで着用して頂けます。※染め加工のため、商品によって多少の色のばらつきがあることをご了承ください。instagram→m.p_studios_jp【M.P Studios】デザイナーMASONとPRINCE兄弟が手掛ける新進気鋭のコンテンポラリーブランド。世界各地を旅し、様々な異文化に触れ感じたものを独自のフィルターを通し、現代のファッションシーンに"neo street style"の新たな価値観をもたらす。全てのアイテムを徹底管理された自社工場で生産する事によって、MADE IN CHINA の常識を覆す高品質な素材、拘り抜いた縫製で採算度外視の商品供給が可能に。2019 S/S 日本初上陸。現在、日本での取り扱いはZOZOTOWNと公式オンラインのみになります。

