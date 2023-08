イッセイミヤケの巻きスカート風異素材スカートです。

数種類の異素材の生地の組み合わせが個性的な膝丈スカート。

前面、背面のすそがそれぞれちがう長さになっています。

ウエスト後ろのボタンをはずし、ファスナーで上まで外すことが可能です。

(画像8.9枚目)

よごれやほつれ、色あせなどはなく、とても美品です!

個性的でおしゃれなスカートをお探しの方、いかがでしょうか(^^)

数年前に友人に譲ってもらった物ですが、元々タグがついていません。

また、自宅保管となりますのであらかじめご了承くださいm(__)m

▼サイズ(平置きサイズ)

スカート丈(前面):71㎝

(後ろ):80㎝ ※一番長い部分

ウエスト:38cm

(ウエスト部分のベルトで調整可能です)

すその幅:85㎝

(一番広がっている長さ)

▼お値下げは可能な範囲で対応いたしますのでご相談ください(^^)

▼ご質問などありましたらコメント欄よりお願いいたします♪

#AY_58

35

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

