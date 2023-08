高級ブランド ソフトセット メタルギアソリッドシリーズ PS1 PS4 PS3 PS2 家庭用ゲームソフト

メタルギアソリッドシリーズのソフトセットです。

箱、説明書揃っています。盤面に若干のキズ・カビあり。

セット内容

・「メタルギア ソリッド」

定価: ¥ 5800

・「Best版 メタルギア ソリッド インテグラル」

定価: ¥ 2800

・「Best版 メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ」

定価: ¥ 1715

・「Best版 メタルギアソリッド3 SNAKE EATER」

定価: ¥ 2667

・「METAL GEAR SOLID PEACE WALKER HD EDITION PlayStation3 the Best」

定価: ¥ 3315

・「メタルギア ライジング リベンジェンス」

定価: ¥ 6648

・「METAL GEAR SOLID THE LEGACY COLLECTION 1987-2012」

定価: ¥ 7600

・「METAL GEAR SOLID 4 -GUNS OF THE PATRIOTS- スペシャルエディション」

定価: ¥ 9334

・「METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES」

定価: ¥ 2839

・「METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN スペシャルエディション」

定価: ¥ 9980

・「METAL GEAR SOLID V:GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN」

定価: ¥ 3980

・「メタルギアソリッド5ファントムペイン公式コンプリートガイド = METAL GEAR SOLID 5:THE PHANTOM PAIN OFFICIAL COMPLETE GUIDE」

定価: ¥ 1900

・「メタルギアソリッド2 サンズ オブ リバティー メイキング DVD」

非売品

商品の情報 ブランド コナミ 商品の状態 やや傷や汚れあり

