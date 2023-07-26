印象のデザイン なりきり 原神ナヒーダ☆コスプレセット☆ウィッグ付き 変装 イベント 仮装 コスプレ

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ショートパンツのウエストは総ゴムです。

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いずれも平置き採寸、多少の誤差はお許し下さい。

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ドレス、マント、アームリング、ブレスレット、ヘアアクセサリー、つけ耳、レッグガードなど含まれているコスチュームセットです。

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沢山小物や、カツラも付いているので、これ一個あれば簡単に完成度高いコスプレができます。

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着脱も簡単で、軽くてさらっとした生地感なので、長時間着ていても疲れにくいところも嬉しい◉

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ゆったりとしたサイズ感で、細身の方からぽっちゃりさんでも大丈夫。

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胸元もあいていないので、胸が小さい方も安心して着られます。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【商品名】そっくり！コスプレ衣装 げんしん 演出服 インポート 【サイズ】M/L/XL 各サイズ1点ずつあります！M バスト43㎝ 丈80㎝ ウエスト27㎝L バスト48㎝ 丈87㎝ ウエスト30㎝XL バスト50㎝ 丈87㎝ ウエスト31.5㎝ショートパンツのウエストは総ゴムです。いずれも平置き採寸、多少の誤差はお許し下さい。ドレス、マント、アームリング、ブレスレット、ヘアアクセサリー、つけ耳、レッグガードなど含まれているコスチュームセットです。沢山小物や、カツラも付いているので、これ一個あれば簡単に完成度高いコスプレができます。原作にできるだけ忠実に近づけるように、細部まで本物に似せて仕上げてあります！着用するだけで簡単に推しのキャラクターを再現できちゃう！遠くからでもとっても目立つ、派手なコスチューム！着脱も簡単で、軽くてさらっとした生地感なので、長時間着ていても疲れにくいところも嬉しい◉ゆったりとしたサイズ感で、細身の方からぽっちゃりさんでも大丈夫。胸元もあいていないので、胸が小さい方も安心して着られます。ショートパンツなので、脚長効果も期待できちゃう！男女兼用、ユニセックスでご使用いただけます。パンツタイプで動きやすくテーマパークなどにもオススメ！友達や兄弟やカップルで、他のキャラクターなどと合わせてリンクコーデやペアコーデ、お揃いにするのも可愛い♡インスタ映え、SNS映え、facebook、TikTok、Twitter、YouTube撮影などにもどうぞ！イベント、パーティー、仮装大会、フェス、コミケ、ライブ、ハロウィン、クリスマス、誕生日会、文化祭、学園祭、結婚式、二次会の出し物、歓迎会、送別会など多種多様にご利用いただけます！※こちらは海外輸入製品です。ご理解の上お求め下さい。ご購入前にプロフィールをお読み下さい。かわいい セクシー アニメ メイド 大きいサイズ チャイナ アイドル ゲーム 衣装 インナー コート 面白い カラコン つけまつげ メガネ かっこいい キャラクター 男性 レディース キッズ 子供 高校生 男の子 女の子 手袋 小物 警察官 ナース チアガール 黒執事 ハロウィン …

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