非常に高い品質 【新品】キャリカレ 整体 ボディケア総合講座 フルセット 参考書

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鉄緑会 2020年度第1回中3校内模試

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ご覧いただきまして、ありがとうございます(*^-^*)キャリカレ フルセット整体ボディケア総合講座(３講座セットの講座です)2023年6月購入の未使用品、フルセットです。定価53,900円の商品です。☆セット内容☆【整体ボディケアセラピスト】・テキスト1 基礎知識編・テキスト2 分析編・テキスト3 施術編・添削問題・コンサルテーションシート・解剖生理学 NOTEBOOK・サロン開業 BOOK・DVD DISC1、DISC2(全2巻)【スポーツ整体ボディケアセラピスト】・テキスト1 基礎知識編・テキスト2 施術編・添削問題・コンサルテーションシート・動的・静的ストレッチ指導book・DVD DISC1(施術編)・DVD DISC2(動的・静的ストレッチ指導)【リラクゼーション整体ボディケアセラピスト】・テキスト1 基礎知識編・テキスト2 施術編・添削問題・コンサルテーションシート・セルフケア指導book・DVD DISC1(施術編)・DVD DISC2(セルフボディケア指導)添削や追補など、キャリカレさんの各種サービス、サポートは受けることができません。個人情報記載の書類、添削用の封筒等は破棄しております。予めご了承ください。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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