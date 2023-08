【後払い手数料無料】 レア90s【ミリタリー古着】ドイツ軍実物 ライナージャケット メンズXL ミリタリージャケット

はじめまして

【商品説明】

【状態】

【カラー】

カーキ

【サイズ(cm) 】

メンズXL程

肩幅48

身幅60

着丈78

袖丈62

※必ずサイズご確認ください

【フォロー割引あり】

ご購入前にコメント下さい!

2000円~ (200円引き)

10000円~(300円引き)

15000円~(500円引き)

【配送】

メルカリ便(匿名配送)

はじめまして古着屋vivaをご覧いただきありがとうございます♪他の出品はこちら☆ ↓↓↓#古着屋viva※即購入OK【商品説明】MILITARY(ミリタリー)ドイツ軍 実物 90sミリタリーライナージャケット【状態】大きなダメージのない良品※クリーニング済み※こちらは古着となりますので、小さな汚れなどある場合がございます、完璧を求めるお客様は購入ご遠慮くださいませ(><) ※閲覧環境によって現物の色味と異なる場合があります。ご了承の上お買い上げ下さい。【カラー】 カーキ【サイズ(cm) 】メンズXL程肩幅48身幅60着丈78袖丈62※必ずサイズご確認ください【フォロー割引あり】ご購入前にコメント下さい!2000円~ (200円引き)10000円~(300円引き)15000円~(500円引き)【配送】メルカリ便(匿名配送)

