高質 4℃ ヨンドシー 111423145001 プラチナ リング 指輪 ダイヤモンド リング

4℃ ヨンドシー 111423145001 プラチナ リング 指輪 ダイヤモンド 0.160ct Pt950 シルバー【10号】

K18WG ダイヤモンド フラワーリング



【amaterasuneko様専用】★カルティエ トリニティリング ＳＭ ９号★

ブランド4℃ ヨンドシー

Pt900リング メレダイヤ0.01ct ✖️アクアマリン10.5号 With刻印

商品名プラチナ リング

ノワールドプーペ リバーシブル ウェーブ×vライン ゴールドリング

商品番号111423145001

【chakin様】（サ変）0.614ct マーキースダイヤモンドリング プラチナ

カラーシルバー

宝石ルース 【希少なムーンストーン！】希少！美しいオレンジムーンストーン ソ付

サイズ10号 0.160ct トップ：直径：0.5cｍ 幅：0.3cｍ

K18 ダイヤモンド・デマントイドガーネット リング

素材Pt950/ダイヤモンド

GUCCI グッチ リング アイコン GG 750 K18 PG 9 8.5号

付属品-

非加熱 0.81ct 〜青い月夜のピラミッド〜 ヴィヴィッドブルーサファイア

ランクAランク

さくらインカット ブルートパーズリング 指輪 18KYGイエローゴールド 10号

コメント目立たない程度の小傷

平和堂 ダイヤモンド リング K18YG 12号 1.006ct/0.43ct

管理番号0627-a6554n

プラチナ pt900 リング ターコイズ 14.2㎜ ダイヤ 18.5号

※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

4℃ ヨンドシー 111423145001 プラチナ リング 指輪 ダイヤモンド 0.160ct Pt950 シルバー【10号】ブランド4℃ ヨンドシー商品名プラチナ リング商品番号111423145001カラーシルバーサイズ10号 0.160ct トップ：直径：0.5cｍ 幅：0.3cｍ 素材Pt950/ダイヤモンド付属品-ランクAランクコメント目立たない程度の小傷管理番号0627-a6554n※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ガーデンオブエデン シルバーリング結婚指輪ペア プラチナ900 2本15号K18PT900コンビ ダイヤモンドリング 重さ3.0g 送料込み0622❣️gstv K18WGダイヤモンドフルエタニティリング❣️