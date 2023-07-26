【楽ギフ_のし宛書】 Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm f2.4 M42 レンズ(単焦点)

ドイツの一流光学機器メーカー『Carl Zeiss』のオールドレンズになります。

SONY FE PZ 16-35mm F4 G

最短撮影距離が19センチまで寄れる事で有名な人気レンズです。

SONY Eマウント単焦点レンズSEL50F14Z（オマケ付き）



パナソニック LEICA DG SUMMILUX 15mm F1.7 美品

■商品詳細■

SONY FE 20mm F1.8G （SEL20F18G）

製造国：ドイツ

CarlZeissJena Sonnar1:1.5 5cm

ブランド：Carl Zeiss Jena（カールツァイス）

コンタックス Makro-Planar T*60mm F2.8 C MM

焦点距離：35mm

✨大人気パンケーキ単焦点レンズ✨ソニー SONY E 16mm F2.8

開放F値：F2.4

Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm f2.4 M42

フィルター径：49mm

【前沢牛様専用】AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR II

マウント：M42

FE 35mm F1.8 SONY 保護フィルター付き

重さ：約245g

★動作OK！★Nikon NIKKOR-N Auto 35mm F1.4 Ai改

シリアルナンバー：80386

トキナー 600mm 望遠単焦点レンズ

付属品：リアキャップ、レンズフィルター

Nikon Micro-Nikkor 60mm F2.8D



Canon SERENAR 50mm F1.9 沈胴レンズ L39

■状態■

パナソニック LUMIX S 50mm F1.8 S-S50 美品

外観は経年による多少のスレや汚れはありますが、年代を考えると綺麗な状態だと思われます。

SIGMA＃ 8mm F3.5 EX DG_A ＃値下！

ピントリング、正常に動きます。

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G ナノクリ

絞りリング、正常に動きます。

Elmar 9cm F4 / SGVOO / レンズフード

レンズ内に目立つ大きなカビやクモリは見受けられません。

YASHICA ML 24mm f2.8

古いものなのでチリやホコリの混入はあります。

18-50mm F2.8 DC DN [フジフイルム用] 美品



富士フィルム FUJINON XF27mm F2.8



Carl Zeiss Sonnar T* 180/ F4 CF

オールドレンズになりますので神経質な方の購入はお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド カールツァイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ドイツの一流光学機器メーカー『Carl Zeiss』のオールドレンズになります。最短撮影距離が19センチまで寄れる事で有名な人気レンズです。■商品詳細■製造国：ドイツブランド：Carl Zeiss Jena（カールツァイス）焦点距離：35mm開放F値：F2.4フィルター径：49mmマウント：M42重さ：約245gシリアルナンバー：80386付属品：リアキャップ、レンズフィルター■状態■外観は経年による多少のスレや汚れはありますが、年代を考えると綺麗な状態だと思われます。ピントリング、正常に動きます。絞りリング、正常に動きます。レンズ内に目立つ大きなカビやクモリは見受けられません。古いものなのでチリやホコリの混入はあります。オールドレンズになりますので神経質な方の購入はお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド カールツァイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

コシナVoigtlander ULTRON 40mm F2 Aspherical【美品】FUJINON XF23mmF2 R WR