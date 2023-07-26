【楽ギフ_のし宛書】 Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm f2.4 M42 レンズ(単焦点)

ドイツの一流光学機器メーカー『Carl Zeiss』のオールドレンズになります。
SONY FE PZ 16-35mm F4 G
最短撮影距離が19センチまで寄れる事で有名な人気レンズです。
SONY Eマウント単焦点レンズSEL50F14Z（オマケ付き）
パナソニック LEICA DG SUMMILUX 15mm F1.7 美品
■商品詳細■
SONY FE 20mm F1.8G （SEL20F18G）
製造国：ドイツ
CarlZeissJena Sonnar1:1.5 5cm
ブランド：Carl Zeiss Jena（カールツァイス）
コンタックス Makro-Planar T*60mm F2.8 C MM
焦点距離：35mm
✨大人気パンケーキ単焦点レンズ✨ソニー SONY E 16mm F2.8
開放F値：F2.4
Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm f2.4 M42
フィルター径：49mm
【前沢牛様専用】AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR II
マウント：M42
FE 35mm F1.8 SONY 保護フィルター付き
重さ：約245g
★動作OK！★Nikon NIKKOR-N Auto 35mm F1.4 Ai改
シリアルナンバー：80386
トキナー 600mm 望遠単焦点レンズ
付属品：リアキャップ、レンズフィルター
Nikon Micro-Nikkor 60mm F2.8D
Canon SERENAR 50mm F1.9 沈胴レンズ L39
■状態■
パナソニック LUMIX S 50mm F1.8 S-S50 美品
外観は経年による多少のスレや汚れはありますが、年代を考えると綺麗な状態だと思われます。
SIGMA＃ 8mm F3.5 EX DG_A ＃値下！
ピントリング、正常に動きます。
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G ナノクリ
絞りリング、正常に動きます。
Elmar 9cm F4 / SGVOO / レンズフード
レンズ内に目立つ大きなカビやクモリは見受けられません。
YASHICA ML 24mm f2.8
古いものなのでチリやホコリの混入はあります。
18-50mm F2.8 DC DN [フジフイルム用] 美品
富士フィルム FUJINON XF27mm F2.8
Carl Zeiss Sonnar T* 180/ F4 CF
オールドレンズになりますので神経質な方の購入はお控え下さい。
コシナVoigtlander ULTRON 40mm F2 Aspherical
商品の情報
|商品のサイズ
|α Eマウント
|ブランド
|カールツァイス
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
【美品】FUJINON XF23mmF2 R WR
ドイツの一流光学機器メーカー『Carl Zeiss』のオールドレンズになります。最短撮影距離が19センチまで寄れる事で有名な人気レンズです。■商品詳細■製造国：ドイツブランド：Carl Zeiss Jena（カールツァイス）焦点距離：35mm開放F値：F2.4フィルター径：49mmマウント：M42重さ：約245gシリアルナンバー：80386付属品：リアキャップ、レンズフィルター■状態■外観は経年による多少のスレや汚れはありますが、年代を考えると綺麗な状態だと思われます。ピントリング、正常に動きます。絞りリング、正常に動きます。レンズ内に目立つ大きなカビやクモリは見受けられません。古いものなのでチリやホコリの混入はあります。オールドレンズになりますので神経質な方の購入はお控え下さい。
商品の情報
|商品のサイズ
|α Eマウント
|ブランド
|カールツァイス
|商品の状態
|やや傷や汚れあり