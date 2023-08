【EGO TRIPPING(エゴトリッピング)】GRUNGE KNIT ニット

定価 27500円 未使用品

サイズ48 身幅:57cm 着丈:72cm

袖丈:56.5cm 肩幅:54cm

綿60% ナイロン30% ウール10%

PROPA9ANDAとのコラボレーション商品です。

ここ最近の気候状況を考え、秋から冬、春先までロングシーズンに渡って着用出来る様、コットン糸とナイロン糸、ウール糸を組み合わせ混紡した特殊な糸を使用編み立てたニット。

それによりソフトでヌメリ感のある肌触りの良いタッチに仕上がります。

シンプルなボーダーにさりげなくクラッシュした編みを加えたデザインです。

シルエットは若干ゆとりを持った大人っぽいルーズさのあるサイズ設定で仕上げました。

シンプルですがワンアクセント入った使いやすいアイテムに仕上がっています。

インナー使いとしても非常に重宝頂けます☆

特殊な加工を施してあります。

リザレクション

清春

ムーンエイジデビルメント

エゴトリッピング

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ルードギャラリー 商品の状態 新品、未使用

【EGO TRIPPING(エゴトリッピング)】GRUNGE KNIT ニット定価 27500円 未使用品サイズ48 身幅:57cm 着丈:72cm 袖丈:56.5cm 肩幅:54cm綿60% ナイロン30% ウール10%PROPA9ANDAとのコラボレーション商品です。ここ最近の気候状況を考え、秋から冬、春先までロングシーズンに渡って着用出来る様、コットン糸とナイロン糸、ウール糸を組み合わせ混紡した特殊な糸を使用編み立てたニット。それによりソフトでヌメリ感のある肌触りの良いタッチに仕上がります。シンプルなボーダーにさりげなくクラッシュした編みを加えたデザインです。シルエットは若干ゆとりを持った大人っぽいルーズさのあるサイズ設定で仕上げました。シンプルですがワンアクセント入った使いやすいアイテムに仕上がっています。インナー使いとしても非常に重宝頂けます☆特殊な加工を施してあります。リザレクション清春ムーンエイジデビルメントベトジャンスーベニアMoonage DevilmentエゴトリッピングルードギャラリーワコマリアネイバーフッドモッズコートROTARRaleighロストコントロールWTAPSグラッドハンドヒステリックグラマークライミーGAVIALスマックエンジニアロイヤルプッシープロパガンダアンチクラスアトラクションズアディクトクローズサスペンダーINKM-65タートルネックモックネックモヘアカーディガンフーズフーギャラリーWHO’S WHO galleryカートコバーングランジ柄・デザイン···ボーダーネック···クルーネック季節感···春、秋、冬

