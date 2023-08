友人の結婚式、旅行の2回使用したのみ美品です。

D5100 一眼レフ



動作確認済み

付属品はお写真のものです。

多分全部揃ってると思います。

※注意!

一枚目写真に写り込んでしまいました8GBカードは付属しません!

7枚目のお写真のカードです!ご確認くださいませ!

目立たないと思いますが、あくまでも中古のため本体画面に粒々とした傷、その他スレ傷などあります。

外箱も多少の汚れなどあります。

完璧を求める方は購入されないようお願い致します。

#キヤノン

#Canon

#デジカメ

#コンパクトカメラ

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 未使用に近い

友人の結婚式、旅行の2回使用したのみ美品です。Canon IXY DIGITAL 930 IS 動作確認済み付属品はお写真のものです。多分全部揃ってると思います。※注意!一枚目写真に写り込んでしまいました8GBカードは付属しません!7枚目のお写真のカードです!ご確認くださいませ!目立たないと思いますが、あくまでも中古のため本体画面に粒々とした傷、その他スレ傷などあります。外箱も多少の汚れなどあります。完璧を求める方は購入されないようお願い致します。#キヤノン#Canon#デジカメ#コンパクトカメラ

