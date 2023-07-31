ふるさと納税 vintage 90s エレファントカシマシ Tシャツ tour Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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90s vintage エレファントカシマシ tour Tシャツになります。96年頃のtourの物販品になります。フロントのプリントは象の滑り台です。ボディーはunited sportsのUSA製です。袖シングルステッチ。裾ダブルステッチ。【サイズ】肩幅 51cm身幅 52cm着丈 68cm袖丈 cm【状態】目立った汚れや傷なし。※used古着、中古品ということをご理解いただいた上でご購入ください。※購入後の返品は出来かねますので、商品に関して気になる点があれば、気軽に聞いてください。※素人検品ですので、見落とし等がある可能性があります。ご了承下さい。ブランド古着vintageusedビンテージTシャツ古着poloPOLOSPORTTHENORTHFACEビンテージ ヴィンテージ ユーズド50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 CONVERSE NIKE VANS

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