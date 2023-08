紙タグはありませんが、新品未使用です!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クラネ 商品の状態 新品、未使用

紙タグはありませんが、新品未使用です!◯サイズ 2◯カラー アイスブルーSECOND(中指)のシルエットを名付けたデニム。腰回りがスッキリとした程よいワイドストレートシルエットの、CLANE初期から人気のある定番的デニムです。13ozのしっかりとしたコットン100%デニムを使用したブラックデニム、ヴィンテージ加工を加えたアイスブルー、CLANE拘りのアイボリーで染めた3色展開です。カラー···ブルー

