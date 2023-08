○アイテム

amerivintage タイダイ柄

CHANEL シャネルのシアーニットワンピース

【美品】DOLCE&GABBANA ロングドレス ブラック ノースリーブ 38



LADYMADE シャーリングハンカチーフヘムワンピース レディメイド

肩のコロンとしたCOCOマークのボタンがシャネルらしい高級感ある1着。

マルティニーク リブ切替ワンピース 即完売品 ネイビー



新品タグ付 フォクシー ブティック 襟付きニットワンピース シルク XL

シアーニットの繊細なお素材で

極美品 ローラアシュレイ 総花柄 ボウタイ リボン ロング ワンピース 手洗い◎

透け感が上品な女性らしい印象ながら

PAPIPUPEPA ☆ Melange Long one piece

胸元のおリボンがフェミニンなワンピースです。

完売色♥️新作新品✨ SNIDEL バックオープンキャミギャザードレス



プリーツプリーズ ロングワンピース サイズ2

フレアシルエットのスカートもとてもエレガント

新品【シャネル】シルク ロングワンピース ロングドレス



SNIDEL シアーレイヤードニットワンピース GRY 0

シンプルながらデザインの拘りが光る

PRADA ワンピース レディース

さすがシャネルといったお品です。

kei shirahata styling カシュクールワンピース



美品★45R★ワンピース ドレス ピンク

○サイズ

snidel メローカットワンピース GRN

サイズ36(相当)

MARIHA マリハ 夏のレディ ワンピース アローズ別注 40サイズ

肩幅38cm

theory GGT フレンチスリーブ シャツドレス

身幅35cm

【新品】SNIDEL ジャケットレイヤードレースワンピース IVR 1サイズ

総丈98cm

新品 herlipto Back lace midi shirt dress

ウエスト34cm

ストラ セットアップ ピスタチオグリーン



✴︎藍染木綿✴︎絣*ロングワンピース*ジャンバースカート*上質✳︎チェック柄絣✴︎希少✴︎

平置き実寸。(多少誤差お許しください)

Ron Herman ワンピース ニット ノースリーブ

着画はごめんなさいm(._.)m

ルーニィ フレンチスリーブプルオーバー+ギャザースカート【新品タグ付き】



【美品】Spick and Span ライトブロードボリュームドレス グリーン

○状態

MEDI SILKY STRAP DRESS【新品タグ付き M】

素材の特質上の糸吊れ、右脇部分に補修箇所ござぃすが、その他目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。

「snidel 」スナイデルフリルプリーツプリントワンピースSWF0224280



日本の天然コットンを100%のモードテーストなワンショルダーワンピース♡

あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。

作家 リネン ハンドメイド エプロン バッククロス



線画フラワーフリルプリーツワンピース

○カラー

【美品】Elie Saab エリーサーブ 総レースワンピース 38

ブラック ネイビー

リッププリントコンビドレス



カシュクールフリル付きワンピース。裏地は別についてます。

○素材

UNTITLED✨ロングワンピース ベルト付 ブラック 黒 サイズ1(S)

レーヨン コットン リネン 他

KAIEKA Tiered Camisole Dress



【新品】OBLI オブリ ハート刺繍ティアードワンピース 0サイズ

○大手リユース店購入

philme ワンピース

真贋鑑定済の正規品です

FRAY I.D フレイ アイディー マルチプリントシフォンフリルワンピース



ラグナムーン ニュアンスフラワーワンピース

♡・・・・・・♡・・・・・・♡・・・・・・♡

オーラリー ハンドクロシェ コットンニット ワンピース 22ss



Dorry Doll ショルダーギャザーラッセルレースワンピース

他にもレディースアパレルを多数出品中!

新品未使用 sister janeリボン 総柄 ロング丈 シャツワンピース

↓↓↓↓↓

★新品タグ付&美品★白 マキシ丈ワンピース ドレス サイズ9 マーリエルカセット

#copirobo_出品一覧

Plage プラージュ voileギャザーキャミワンピース



美品 LOUIS VUITTON ドレープ フレアワンピース Vネック 袖ジップ

♡・・・・・・♡・・・・・・♡・・・・・・♡

【新品】Apuweiser-riche 2WAYジャガードキャミワンピース



新品タグ付 ANAYI アナイ リングツイードテーラーカラーワンピース ネイビー

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

herlipto インナーレーススリーブワンピース ブルー



RESEXXY リゼクシー ラッセル レース マーメイドワンピース



アレキサンダーマックイーン デニム ドレス

⚠️素人の自宅保管、素人検品である為見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

TSURU by MARIKOOIKAWAのワンピース



【完売品】新品未使用 リリーブラウン パフスリーブラインワンピース

⚠️タイトル、説明にない小物類は撮影用のため付属いたしません。

【ADORE】ロングワンピース ドローコード 五分袖 マキシ丈 黒 36



ZARA フリルワンピース LimitEdition

⚠️発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法でお送りするので、畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

HaaT イッセイミヤケ コットンニットワンピース・モノトーン・size3



大人気✨MARIHA 夏のレディのドレス ノースリーブワンピース ベージュ 34

出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

グレース❤️SALE除外品❣️販売中❤️着用1回



中国 ロリータロリィタブランド マリンロングワンピース 半袖 グリーン

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください¨̮♡︎

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

