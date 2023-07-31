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【SALE／10%OFF K10 ホワイトゴールド　9号　ハーフエタニティ　リング　10金 リング

商品の説明

大小のダイヤが交互に並んでいるリングです☺︎
Pt900 4.09ct ロードライトガーネッととダイヤモンドのリング　指輪
珍しいデザインが人と被らないと思い購入しましたが使用しないため出品します。
SILVER×K18 18金 TRUSSARDI トラサルディ リング 指輪

CHANEL i♡chanelリング
全体的に美品ですが中古品になりますので
ミミりんご様専用テディベア　18金リング　11号
ジャッジに厳しいかたは購入お控えください。
SALE☆美品☆【TIFFANY&Co.】カーブド　リング　10号　354

南洋白蝶真珠の13mmアップが楽しめる　華やかリング
必ずプロフィールの確認お願いします(^^)
ティファニー セッティング 0.51カラットVS2

ショーメ トルサード ダイヤモンド リング Pt950 8P ♯45 証明書

K18 天然ダイヤモンド カメリア ネックレストップ
材質···ホワイトゴールド
【美品】スタージュエリー☆リング
装飾···ダイヤモンド　0.25ct
【Deal Design】ディールデザイン　GLクロス　リング　シルバー　925

まりりんさま専用
モード
【超美品】マルジェラ　リング　真鍮　クリスタル　箱付き
mode
K18可愛いルビー&ダイヤモンドリング☆
10金
ティファニー　グルーブドリング15号
K10
今日だけ値下げagete アガット イヤーカフ クオーツ
10k
グッチ アイコンリング 18KPG ピンクサファイア
wg
ぴよ様専用ページです。
ホワイトゴールド
ティファニー　ナローリング 1837　指輪　11号　 シルバー925
ヴィンテージ
Ahkah ダイヤモンドリング
vintage
ダイアモンドピンキーリング
#9
agete ピンキーリング　k18
9号

pt950ダイヤモンドリング　kandaで購入

商品の情報

ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【K18】Tiffany&Co ノーツナローニューヨーク 18金 10号

LORO shape ring 01 #11
大小のダイヤが交互に並んでいるリングです☺︎珍しいデザインが人と被らないと思い購入しましたが使用しないため出品します。全体的に美品ですが中古品になりますのでジャッジに厳しいかたは購入お控えください。必ずプロフィールの確認お願いします(^^)材質···ホワイトゴールド装飾···ダイヤモンド　0.25ctモードmode10金K1010kwgホワイトゴールドヴィンテージ vintage#99号

商品の情報

ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【SALE／10%OFF K10 ホワイトゴールド　9号　ハーフエタニティ　リング　10金 リング

7分钟前

【SALE／10%OFF K10 ホワイトゴールド　9号　ハーフエタニティ　リング　10金 リング

¥15,500 ¥11,625

(税込) 送料込み
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出品者

2e4cf256fa65d2

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コメント (14)

2e4cf256fa65d2
【SALE／10%OFF K10 ホワイトゴールド　9号　ハーフエタニティ　リング　10金 リング 【SALE／10%OFF K10 ホワイトゴールド　9号　ハーフエタニティ　リング　10金 リング

最安 K10 ホワイトゴールド 9号 ハーフエタニティ リング 10金 リング

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K10ホワイトゴールド 0.2ctハーフエタニティリング 9号 :ds-1411163

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【10金ゴールド ウェーブハーフエタニティリング】K10 ゴールドリング ウェーブリング ハープエタニティリング モアサナイトリング ダイヤモンドリング 普段使いリング S034-R-WH | DAIKI JEWELRY powered by BASE

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単品販売／受注生産 K10ホワイトゴールド 0.2ctハーフエタニティリング

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【特別お試し商品】【超特価】K10 天然 ダイヤ 0.20ct ゴールド ハーフ エタニティ リング 指輪 レディース 天然石 テン ダイヤモンド スイート 10石 0.2カラット 10金 10K ホワイト イエロー ピンク 10周年 結婚記念 ダイア YG WG PG

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単品販売／受注生産 K10ホワイトゴールド 0.2ctハーフエタニティリング

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