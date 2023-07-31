【SALE／10%OFF K10 ホワイトゴールド　9号　ハーフエタニティ　リング　10金 リング

大小のダイヤが交互に並んでいるリングです☺︎

Pt900 4.09ct ロードライトガーネッととダイヤモンドのリング 指輪

珍しいデザインが人と被らないと思い購入しましたが使用しないため出品します。

SILVER×K18 18金 TRUSSARDI トラサルディ リング 指輪



CHANEL i♡chanelリング

全体的に美品ですが中古品になりますので

ミミりんご様専用テディベア 18金リング 11号

ジャッジに厳しいかたは購入お控えください。

SALE☆美品☆【TIFFANY&Co.】カーブド リング 10号 354



南洋白蝶真珠の13mmアップが楽しめる 華やかリング

必ずプロフィールの確認お願いします(^^)

ティファニー セッティング 0.51カラットVS2



ショーメ トルサード ダイヤモンド リング Pt950 8P ♯45 証明書



K18 天然ダイヤモンド カメリア ネックレストップ

材質···ホワイトゴールド

【美品】スタージュエリー☆リング

装飾···ダイヤモンド 0.25ct

【Deal Design】ディールデザイン GLクロス リング シルバー 925



まりりんさま専用

モード

【超美品】マルジェラ リング 真鍮 クリスタル 箱付き

mode

K18可愛いルビー&ダイヤモンドリング☆

10金

ティファニー グルーブドリング15号

K10

今日だけ値下げagete アガット イヤーカフ クオーツ

10k

グッチ アイコンリング 18KPG ピンクサファイア

wg

ぴよ様専用ページです。

ホワイトゴールド

ティファニー ナローリング 1837 指輪 11号 シルバー925

ヴィンテージ

Ahkah ダイヤモンドリング

vintage

ダイアモンドピンキーリング

#9

agete ピンキーリング k18

9号

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

大小のダイヤが交互に並んでいるリングです☺︎珍しいデザインが人と被らないと思い購入しましたが使用しないため出品します。全体的に美品ですが中古品になりますのでジャッジに厳しいかたは購入お控えください。必ずプロフィールの確認お願いします(^^)材質···ホワイトゴールド装飾···ダイヤモンド 0.25ctモードmode10金K1010kwgホワイトゴールドヴィンテージ vintage#99号

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

pt950ダイヤモンドリング kandaで購入【K18】Tiffany&Co ノーツナローニューヨーク 18金 10号LORO shape ring 01 #11