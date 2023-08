GUCCI

グッチ

ロゴプリントTシャツ

[生地]

※素材は画像にてご確認ください

[色]

ホワイト

[製造国]

イタリア製

[状態]

全体的にやや汚れがあり、後ろ見頃裾付近に小穴があります

その他中古品のため細かな傷や汚れ等はご了承ください

[サイズ表記]

L

着丈

約72cm

肩幅

約50.5cm

身幅

約56.5cm

袖丈

約23.5cm

素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。

よろしくお願い致します。

夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グッチ 商品の状態 傷や汚れあり

