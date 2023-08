▲必ずプロフィールをご覧いただき、ご購入・コメントお願いいたします。▲

【こちらの商品は即購入OKです◎】

セーラームーンストアオリジナル★2周年記念ウォッチ 時計

【お値下げについて】

全て送料などを考慮して価格を設定しております為、お値下げはできかねます。

―――――――――――――――――――――――――

ご覧いただきありがとうございます☆

セーラームーンストア2周年を記念して発売されたストアオリジナルの時計です*

箱を開けて中身の確認のみ行いました。

箱から取り出したりはしておりません。

コレクション整理の為出品いたします。

大切にしてくださる方にお譲りできればと思います。

【公式HPより】

セーラームーンストアオープン2周年を記念して、今年もスペシャルなアニバーサリーウォッチを発売いたします!

セーラームーンストアのピンクエリアをイメージした原宿らしいパステル調のデザインは昨年のままに、今年は『美少女戦士セーラームーンR』のキューティムーンロッドや、うさぎマークをクレイで表現しています。

また、バッグチャームとしてお使いいただける、クリスタルスターコンパクトを型押ししたレザー調のカバーとストラップが付属します。昨年販売した1周年記念ウォッチをお持ちの方も使い分けができます。

文字盤背面には限定のシリアルナンバー入りで、コレクションアイテムとしてもオススメです。

【サイズ】

文字盤の大きさ:直径約36mmx厚さ約

7mm(カバーを含めた厚さ約15mm)

ベルト長さ:約165mm

中国製(ムーブメント 日本)

※製造時における多少の傷やコーティングむら等がある場合がございます。

※防水機能はありません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

