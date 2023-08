使用頻度の少ない腕時計 中古:ラドー / RADO (スイス)

使用頻度の少ない腕時計 中古:ラドー / RADO (スイス)モデル名:ダイアスター 対象:メンズ 文字盤色:グレー ムーブメント:クォーツ Ref.No:129.0326.3 機能・特徴:日付 セラミクス 防水付属品:なし(本体のみ) 直径:32.5mm ケース厚:7.5mm総質量:62gベルトサイズ:約17.8cm ※ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りの長さ ラグ幅:15mm 商品の状態 ガラス:綺麗な状態 ベゼル:綺麗な状態 針:綺麗な状態 文字盤:綺麗な状態 ケース:少しの擦り傷 裏蓋:少しの擦り傷,電池交換時の傷ベルト/ブレスレット:軽い擦り傷 電池:新品に交換済み精度:素人測定ですが,2か月で2秒以内でした.本体内部に表示:SWISS V8seven 7 jewels裏ブタに刻印RADODIASTARSWISS129.0326.3BRACELET LINKS INHIGH-TECK CERAMICSSCRATCHPROOFWATERSEALED37800022裏蓋の裏に刻印RADO WATCH COSWISSSTAILESS STEEL

