お知らせ ログイン 会員登録 出品
高級ブランド yohji yamamoto POUR HOMME（ヨウジヤマモトプールオム） サルエルパンツ

商品の説明

HW-P45-100/18ss/ボトム/サイズ3/ウール/BLK/バルーンパンツ/サルエル/ドローコード
タグ付き未使用/ジョンエリオット/ソルトウォッシュスウェットパンツ/レッド/M

yohji yamamoto POUR HOMME（ヨウジヤマモトプールオム）
あまり着ないシルエットになったので売ります。
thom/krom RIBBED COTTON PANTS 新品未使用

古着　s'yte ヨウジヤマモト　ディッキーズ サルエルパンツ　コラボ　黒
着用回数15回ほどです。

11 By Boris Bidjan Saberi ジョガーパンツ 膝下ロゴ刺繍

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヨウジヤマモト
商品の状態目立った傷や汚れなし

acronymアクロニウムBYBORRE バイボレサルエル　スウェットパンツ　s

yohji yamamoto ヨウジヤマモト 16SS ブラックデニムパンツ

Y-3 サスペンダー　パンツ　STP SUSPENDER TRACK PANT

ブラックコムデギャルソン 変形デザイン サルエルバルーンパンツ 希少Lサイズ

リックオウエンス　DRKSHDW ダークシャドウ　15AW サルエルパンツ
HW-P45-100/18ss/ボトム/サイズ3/ウール/BLK/バルーンパンツ/サルエル/ドローコードあまり着ないシルエットになったので売ります。着用回数15回ほどです。

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヨウジヤマモト
商品の状態目立った傷や汚れなし

高級ブランド yohji yamamoto POUR HOMME（ヨウジヤマモトプールオム） サルエルパンツ

34分钟前

高級ブランド yohji yamamoto POUR HOMME（ヨウジヤマモトプールオム） サルエルパンツ

¥29,800 ¥16,688

(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

a4684

 1753

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

a4684
高級ブランド yohji yamamoto POUR HOMME（ヨウジヤマモトプールオム） サルエルパンツ 高級ブランド yohji yamamoto POUR HOMME（ヨウジヤマモトプールオム） サルエルパンツ

ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME)2022／2023年

ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME)2022／2023年


YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME ヨウジヤマモト プールオム | MODEetMODE

YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME ヨウジヤマモト プールオム | MODEetMODE


Yohji Yamamoto POUR HOMME A/W 2022-23 COLLECTION | Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto POUR HOMME A/W 2022-23 COLLECTION | Yohji Yamamoto


YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME ヨウジヤマモト プールオム | MODEetMODE

YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME ヨウジヤマモト プールオム | MODEetMODE


ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO pour homme 2023SSウールギャバジンランダムタックパンツ ブラック サイズ：3 :8001000633092:カインドオルYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング

ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO pour homme 2023SSウールギャバジンランダムタックパンツ ブラック サイズ：3 :8001000633092:カインドオルYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング


中古・古着通販】Yohji Yamamoto pour homme (ヨウジヤマモト

中古・古着通販】Yohji Yamamoto pour homme (ヨウジヤマモト


Yohji Yamamoto pour homme (ヨウジヤマモト プールオム) シャツ ブラック サイズ:2

Yohji Yamamoto pour homme (ヨウジヤマモト プールオム) シャツ ブラック サイズ:2

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 高級ブランド yohji yamamoto POUR HOMME（ヨウジヤマモトプールオム） サルエルパンツ
© www.inba.net, Inc.