高級ブランド yohji yamamoto POUR HOMME（ヨウジヤマモトプールオム） サルエルパンツ

HW-P45-100/18ss/ボトム/サイズ3/ウール/BLK/バルーンパンツ/サルエル/ドローコード

タグ付き未使用/ジョンエリオット/ソルトウォッシュスウェットパンツ/レッド/M



yohji yamamoto POUR HOMME（ヨウジヤマモトプールオム）

あまり着ないシルエットになったので売ります。

thom/krom RIBBED COTTON PANTS 新品未使用



古着 s'yte ヨウジヤマモト ディッキーズ サルエルパンツ コラボ 黒

着用回数15回ほどです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HW-P45-100/18ss/ボトム/サイズ3/ウール/BLK/バルーンパンツ/サルエル/ドローコードあまり着ないシルエットになったので売ります。着用回数15回ほどです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

11 By Boris Bidjan Saberi ジョガーパンツ 膝下ロゴ刺繍acronymアクロニウムBYBORRE バイボレサルエル スウェットパンツ syohji yamamoto ヨウジヤマモト 16SS ブラックデニムパンツY-3 サスペンダー パンツ STP SUSPENDER TRACK PANTブラックコムデギャルソン 変形デザイン サルエルバルーンパンツ 希少Lサイズリックオウエンス DRKSHDW ダークシャドウ 15AW サルエルパンツ