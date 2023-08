※ 『値下げ交渉』『お問い合わせ』

Snow Peak Danner Field Low SP BK 27.5cm

『ご購入いただく前』に

『プロフィール欄のご確認』

宜しくお願い致します。

多少傷、スレ、汚れ等が

ございますが

ソールの減りも少なく

これから、がんがん履きこんで

いただければと思います。

箱等の付属品は

ありません。

商品画像を

よくご確認ご判断の上

お願い致します。

サイズ感も個人差がございますので

ご不安な場合は、

店頭にサイズ感をお確かめくださいませ。

見落とし等もある場合がございますので、

神経質・完璧主義者の方はご遠慮ください。

モニターにより、見え方、カラー等

実物は異なりますので、ご了承の上

お願い致します。

プロフィール欄もご確認お願い致します。

○発送に関しまして

入金ご確認及び発送のご連絡に関しまして

仕事の都合上、常にネットが使える環境におりませんので

ご入金確認のご連絡もお時間頂く場合がございますので、急がれる方(催促)はご遠慮ください。

仕事の都合もありますので

急なご指定はご対応できません。

宜しくお願い致します。

ウエスコ

ホワイツ

ヴァイバーク

ハソーン

チペワ

WESCO

WHITE'S BOOTS

HATHORN

CHIPPEWA

433

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

