ご覧いただきありがとうございます◎

篠崎愛 雑誌付録DVD 超超超大量セット

ご購入の前に必ずプロフィールをご一読ください。

VHSのカテゴリがないため、DVDのカテゴリにしています。

///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// /////

// CREATION RECORDS COMPILATION //「Creation」

「Creation2」

クリエイション・レコーズのMVコンピレーション2巻セット。

再生確認済みですが、古いもののため保証はいたしかねます。

再生できない、音質・画質不良などのクレームにはお応えできませんのでご了承ください。

ケースにスレが見られますが、目立った汚れはありません。

YouTubeで観るのとはちがう、抒情ある映像をおたのしみください。

#houseoflove

#ride

#weatherprophets

#mybloodyvalentine

#momus

#primalscream

#thetelescopes

希少VHS◉Creation Records Compilation 2巻セット

#swervedriver

#peteraster

#thejuzzbutcher

#クリエイション

#アラン・マッギー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

