ドゥーズィエムクラス購入のupper hightsです。

昨年購入しました。

大人気で即完売のデニムでした。

アッパーハイツの24サイズです。

普段ドゥーズィエムクラスで36サイズを着用しています。ゆったり感が今年らしく使えます!

カラー···ブルー

丈···フルレングス

生産2020

シルエット···ワイド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

