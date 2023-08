驚きの価格 新品未使用タグ付き　seventen セブンテン　ポロニットドレス　ブラック　S ロングワンピース

seventen by miho kawahito ワンピース

本日届きましたが、新品未使用タグ付きです。試着もしていません。

とても素敵なお品ですが、他のブランドで似たようなワンピースを購入してしまったので、こちらは出品致します。

折りたたんで発送させていただきます。

出品に迷いがあり、お値下げは考えていません。

■デザイン

柔らかくフィットした身頃部分。

襟のついたVネックでスッキリ着ていただけます。

腰高のウエストから波打つ様な立体感のあるスカートが広がり、サイドから見ても美しいシルエットです。

タックが入った立体的な2段のデザインスリーブでモードな印象に。

身頃部分は縦に、スカート部分は横に編み地を変えて表情をつけました。

オケージョンにも対応できるシックなデザインです。

■素材

もっちりとして柔らかく、ストレッチ性の高いニット。締め付けもなくリラクシーな着心地です。

色ブラック

Sサイズ

Sサイズ

着丈 110

肩幅 25

身幅 32

袖丈 31

カラー···ブラック

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨーコチャン 商品の状態 新品、未使用

