●日本正規品● 斧　RAID 【定価32780円】バリスティクス AXE ヒッコリー その他

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定価 32780円

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使用機会がないため出品致します。

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外箱に伝票を貼り付け発送致します。

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■サイズ...【全長】約49.5cm【刃渡り】約11.5cm

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■重量...【全体重量】約1300g【斧刃部分】約990g

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■素材.【刃】鋼

ヴェントラクス アルミコンテナ 46 パンドラ コーティング済み

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

即購入可定価 32780円使用機会がないため出品致します。外箱に伝票を貼り付け発送致します。RAIDAXEレイドアックス■サイズ...【全長】約49.5cm【刃渡り】約11.5cm■重量...【全体重量】約1300g【斧刃部分】約990g■素材.【刃】鋼【ハンドル】天然木（ヒッコリー)【カバー】コーデュラナイロン#asimocrafts#アシモクラフツ#ballistics#バリスティクス#nerudesignworks#ネルデザインワークス#halftrackproducts#ハーフトラックプロダクツ#nataldesign#ネイタルデザイン#snowpeak#スノーピーク#uniflame#ユニフレーム#Coleman#コールマン#h＆o#somabito#ソマビト#oldmountain#オールドマウンテン#ガレージブランド#サンゾクマウンテン#ALDEBARAN #アルデバラン#EDGESTAND #エッジスタンド#ランタン#LEDランタン#ゴールゼロ#goalzero#deviseworks#デバイスワークス#ヘキサテーブル#テーブル#TheArth #ざぁーす

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