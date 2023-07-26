●日本正規品● 斧　RAID 【定価32780円】バリスティクス AXE ヒッコリー その他

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即購入可定価 32780円使用機会がないため出品致します。外箱に伝票を貼り付け発送致します。RAIDAXEレイドアックス■サイズ...【全長】約49.5cm【刃渡り】約11.5cm■重量...【全体重量】約1300g【斧刃部分】約990g■素材.【刃】鋼【ハンドル】天然木（ヒッコリー)【カバー】コーデュラナイロン#asimocrafts#アシモクラフツ#ballistics#バリスティクス#nerudesignworks#ネルデザインワークス#halftrackproducts#ハーフトラックプロダクツ#nataldesign#ネイタルデザイン#snowpeak#スノーピーク#uniflame#ユニフレーム#Coleman#コールマン#h＆o#somabito#ソマビト#oldmountain#オールドマウンテン#ガレージブランド#サンゾクマウンテン#ALDEBARAN #アルデバラン#EDGESTAND #エッジスタンド#ランタン#LEDランタン#ゴールゼロ#goalzero#deviseworks#デバイスワークス#ヘキサテーブル#テーブル#TheArth #ざぁーす