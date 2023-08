ヴィトン スタートレイルライン モノグラム レザー アンクルブーツ 黒

●ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。

CAROL MARUI SHOES LTD. SINCE 1978

●出品している商品はすべて送料無料です。

●お急ぎ発送の場合は事前にご相談ください。

ヴィトンのアンクルブーツです☆

大人気のスタートレイルライン!

モノグラム柄がすごくお洒落な印象です☆

MA0250

スタートレイル・ライン アンクルブーツ

定価 213,400円

公式サイトより↓

製品仕様

素材:カーフレザー(皮革の種類:牛革)、パテント モノグラム・キャンバス

アウトソール:トレッドラバー

バックルにLouis Vuittonの刻印

モノグラム・キャンバスのバックループ

イタリア製

イタリアンサイズ

REF:AJ5Q4HPC

ブランド / Louis Vuitton(ルイヴィトン)

サイズ / 34.5(21.5cm)

ヒール / 9cm

カラー / ブラック

付属品 / 保存袋

---商品状態-----------------------

ヒールに薄っすら小傷汚れがありますが、目立つ程のダメージはなく全体的に綺麗な状態です。

---------------------------------

☆同じブランドの他の商品をCheck☆

#myc_ルイヴィトン

☆同じカテゴリーの他の商品をCheck☆

#myc_ブーツ

☆同じサイズの他の商品をCheck☆

#my21_215

✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎

購入先

正規店購入品、古物免許所有者のみが参加できる古物市場にて購入している鑑定済みの正規品となります。

✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎

アンクルブーツ ブーティ ブーティー ショートブーツ モノグラム スタートレイルライン

ID : My2864

ソールヒール形···太ヒール

カラー···ブラック

履き口···紐なし

シューズ丈···ショート

素材···本革

つま先···ラウンドトゥ

ヒール高さ···7.1~10cm

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ 21.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヴィトン スタートレイルライン モノグラム レザー アンクルブーツ 黒●ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。●出品している商品はすべて送料無料です。●お急ぎ発送の場合は事前にご相談ください。ヴィトンのアンクルブーツです☆大人気のスタートレイルライン!モノグラム柄がすごくお洒落な印象です☆MA0250スタートレイル・ライン アンクルブーツ定価 213,400円公式サイトより↓製品仕様素材:カーフレザー(皮革の種類:牛革)、パテント モノグラム・キャンバスアウトソール:トレッドラバーバックルにLouis Vuittonの刻印モノグラム・キャンバスのバックループイタリア製イタリアンサイズREF:AJ5Q4HPCブランド / Louis Vuitton(ルイヴィトン)サイズ / 34.5(21.5cm)ヒール / 9cmカラー / ブラック付属品 / 保存袋---商品状態-----------------------ヒールに薄っすら小傷汚れがありますが、目立つ程のダメージはなく全体的に綺麗な状態です。---------------------------------☆同じブランドの他の商品をCheck☆#myc_ルイヴィトン☆同じカテゴリーの他の商品をCheck☆#myc_ブーツ☆同じサイズの他の商品をCheck☆#my21_215✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎購入先正規店購入品、古物免許所有者のみが参加できる古物市場にて購入している鑑定済みの正規品となります。✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎アンクルブーツ ブーティ ブーティー ショートブーツ モノグラム スタートレイルラインID : My2864ソールヒール形···太ヒールカラー···ブラック履き口···紐なしシューズ丈···ショート素材···本革つま先···ラウンドトゥヒール高さ···7.1~10cm柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

