☆お得なフォロワー割始めました☆

1000~3000円 200円引き

3001~5000円 400円引き

5001~10000円 800円引き

10001~ 1000円引き

入荷次第随時出品して行きますのでこの機会にフォローお願いいたします!

■商品文

ルイヴィトン LOUIS VUITTON ワンポイント刺繍ロゴ サークルロゴ 希少色 入手困難 Tシャツ

■はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます。

・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。

・新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると

嬉しいです。

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#SMT古着

■商品情報

・ブランド: LOUIS VUITTON

・色柄: ベージュ

・サイズ表記: M

・素材:コットン

・状態: USED

■サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:71

身幅:47

肩幅:45

袖丈:23

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

■発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

■注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

■さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

管理番号0858324

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

