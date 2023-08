ランドリーボックスGM

GUCCI グッチ GGキャンバス ワンショルダー ブラック

保存袋付き

ルイ ヴィトン ヌメ革 ショルダー ストラップ キーポル用 バンドリエール



マルジェラ スマホショルダー ラバー 2022春夏秋冬

重さ 約2035g

epine ショルダーバッグ トートバッグ EMILY IN PARIS



cos キルティング バッグ

【商品説明】

GUCCI バンブー リュックサック 黒【MOOMIN様専用 5/12まで】

縦 約46㎝

KJB03-19 エルメス 極美品 サック・ア・ビシェット 洗濯バッグ タグ有り

横 約51㎝

フェンディ レザー ショルダーストラップ グレー・レッド系

厚さ 約47.5㎝

ルイヴィトンモノグラム セカンドバッグ 化粧ポーチ



1150 0円に変更 ビーズ織りのバック

ハンドル 約27㎝

ne quittez pasビーズトートバッグ



エルメス ツイリー 鍵ツイリー ホワイト

ポケット 0ヶ所

未使用品!エルメスケリーショルダーストラップ黒シルバー



LOREAK AP STUDIO ウエストバッグ ボディバック 美品

色…ベージュ

吉田カバンポーターガールアーバン 2WAYボストンバッグ(525-09966)



マホウドコロ スリザリン バッグ

素材…トワルアッシュ

ヒグチユウコ GUCCI グッチ ウエストポーチ チルドレン



新品【ヴィヴィアンウエストウッド】ラインエンボスORB ポーチ 縦持ちバッグ

【状態ランク】

◆アンティーク◆ビーズの巾着◆薔薇と小花◆

状態ランク…AB

黒色Sサイズ



DELLE COSE 大型バッグ

N…新品・未使用

GUCCI グッチ GGキャンバス ワンショルダー ブラック

S…未使用に近い

ルイ ヴィトン ヌメ革 ショルダー ストラップ キーポル用 バンドリエール

A…目立った傷や汚れなし

マルジェラ スマホショルダー ラバー 2022春夏秋冬

B…やや傷や汚れあり

epine ショルダーバッグ トートバッグ EMILY IN PARIS

C…傷や汚れあり

cos キルティング バッグ

D…全体的に状態が悪い

GUCCI バンブー リュックサック 黒【MOOMIN様専用 5/12まで】



KJB03-19 エルメス 極美品 サック・ア・ビシェット 洗濯バッグ タグ有り

【商品詳細】

フェンディ レザー ショルダーストラップ グレー・レッド系

部分的に使用感があります。

ルイヴィトンモノグラム セカンドバッグ 化粧ポーチ

素材のベタ付きや、特に気になるニオイ等はありません。

1150 0円に変更 ビーズ織りのバック

外側表面に型崩れ、若干スレ、わずかにヨゴレがあります。(写真1、2、3、10枚目参照)

ne quittez pasビーズトートバッグ

内側表面に若干スレがあります。

エルメス ツイリー 鍵ツイリー ホワイト

四つ角、フチ周りに若干スレがあります。(写真8、9枚目参照)

未使用品!エルメスケリーショルダーストラップ黒シルバー

金具部分にわずかに細かいキズがあります。

LOREAK AP STUDIO ウエストバッグ ボディバック 美品

ハンドルに若干毛羽立ちがあります。(写真6、7枚目参照)

吉田カバンポーターガールアーバン 2WAYボストンバッグ(525-09966)



マホウドコロ スリザリン バッグ

上記に多少ダメージはありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。

ヒグチユウコ GUCCI グッチ ウエストポーチ チルドレン



新品【ヴィヴィアンウエストウッド】ラインエンボスORB ポーチ 縦持ちバッグ



◆アンティーク◆ビーズの巾着◆薔薇と小花◆

※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

黒色Sサイズ



DELLE COSE 大型バッグ

※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、

GUCCI グッチ GGキャンバス ワンショルダー ブラック

あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。

ルイ ヴィトン ヌメ革 ショルダー ストラップ キーポル用 バンドリエール



マルジェラ スマホショルダー ラバー 2022春夏秋冬

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

epine ショルダーバッグ トートバッグ EMILY IN PARIS



cos キルティング バッグ



GUCCI バンブー リュックサック 黒【MOOMIN様専用 5/12まで】

【発送】

KJB03-19 エルメス 極美品 サック・ア・ビシェット 洗濯バッグ タグ有り

追跡番号補償発送致します。

フェンディ レザー ショルダーストラップ グレー・レッド系



ルイヴィトンモノグラム セカンドバッグ 化粧ポーチ



1150 0円に変更 ビーズ織りのバック

【その他】

ne quittez pasビーズトートバッグ

コメント返信は平日午前中が中心となります。

エルメス ツイリー 鍵ツイリー ホワイト

購入前にプロフィールを御一読下さい。

未使用品!エルメスケリーショルダーストラップ黒シルバー

無言購入、即購入OKです。

LOREAK AP STUDIO ウエストバッグ ボディバック 美品

値下げ・取り置き等についてはプロフィールをご参照ください。

吉田カバンポーターガールアーバン 2WAYボストンバッグ(525-09966)

値下げできますか?等のコメントではなく、

マホウドコロ スリザリン バッグ

◯◯円値下げできますか、とコメントお願いいたします。

ヒグチユウコ GUCCI グッチ ウエストポーチ チルドレン



新品【ヴィヴィアンウエストウッド】ラインエンボスORB ポーチ 縦持ちバッグ

#ブランド

◆アンティーク◆ビーズの巾着◆薔薇と小花◆

#ランドリーボックス

黒色Sサイズ

#HERMES

DELLE COSE 大型バッグ



GUCCI グッチ GGキャンバス ワンショルダー ブラック

〔出品メモ〕

ルイ ヴィトン ヌメ革 ショルダー ストラップ キーポル用 バンドリエール

出品69800円(2023.6.27)

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ランドリーボックスGM保存袋付き重さ 約2035g【商品説明】縦 約46㎝横 約51㎝厚さ 約47.5㎝ハンドル 約27㎝ポケット 0ヶ所色…ベージュ素材…トワルアッシュ【状態ランク】状態ランク…ABN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】部分的に使用感があります。素材のベタ付きや、特に気になるニオイ等はありません。外側表面に型崩れ、若干スレ、わずかにヨゴレがあります。(写真1、2、3、10枚目参照)内側表面に若干スレがあります。四つ角、フチ周りに若干スレがあります。(写真8、9枚目参照)金具部分にわずかに細かいキズがあります。ハンドルに若干毛羽立ちがあります。(写真6、7枚目参照)上記に多少ダメージはありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。【発送】追跡番号補償発送致します。【その他】コメント返信は平日午前中が中心となります。購入前にプロフィールを御一読下さい。無言購入、即購入OKです。値下げ・取り置き等についてはプロフィールをご参照ください。値下げできますか?等のコメントではなく、◯◯円値下げできますか、とコメントお願いいたします。#ブランド#ランドリーボックス#HERMES〔出品メモ〕出品69800円(2023.6.27)

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

マルジェラ スマホショルダー ラバー 2022春夏秋冬epine ショルダーバッグ トートバッグ EMILY IN PARIScos キルティング バッグGUCCI バンブー リュックサック 黒【MOOMIN様専用 5/12まで】KJB03-19 エルメス 極美品 サック・ア・ビシェット 洗濯バッグ タグ有りフェンディ レザー ショルダーストラップ グレー・レッド系ルイヴィトンモノグラム セカンドバッグ 化粧ポーチ1150 0円に変更 ビーズ織りのバックne quittez pasビーズトートバッグエルメス ツイリー 鍵ツイリー ホワイト