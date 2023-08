殿堂 【値下げ】Liberaiders ダウンジャケット（リベレイダース） ミリタリージャケット

ご覧頂きありがとうございます^_^

保温性が高く暖かいです。

着用する機会がなくなる為、出品します。

定価は52,800円です。

size M

素人寸法ですが、参考にしてください☆

着丈74

身幅65

袖丈78

2021年に購入して、数回着用しました。

目立つ汚れもなく、とても綺麗ですが

自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。

【Detail & Infomation】

ブリーチしたコットンポプリンを使用したエクスペディションジャケット。元々米軍が海兵隊用に支給していた 米軍E.C.W.C.S(拡張式寒冷地被服システム)の防寒着である、通称「HAPPY SUIT」をベースにしています。中綿には「THERMOLITE®」を採用、裏地にはウールを使用し高い保温性を誇ります。袖を含む6つのポケットと、両胸裏の大容量の二つのメッシュポケットで収納力にも優れています。フロントジッパーはダブルジッパーを採用。フードはスヌードのようにボリュームを出せる大きな形状になっており、着方にアレンジが出来るようにフードにはワイヤーが入っています。ポケットのフラップにはマグネットを採用。タウンユースからアウトドア迄幅広いシチュエーションに対応出来る高機能なジャケットに仕上げました。

【素材】コットン100%

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リベレイダース 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リベレイダース 商品の状態 未使用に近い

