【訳あり】 正規品 未開封 Fate 水着スカディ 抱き枕カバー 光崎 GH.K その他

#正規品未開封抱き枕カバー

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■サークル「GH．K」より頒布された【抱き枕カバー】です。

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【商品詳細】

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作品：Grand Order

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サイズ：約160×50cm

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生地：アクアヴェール

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仕様：両面フルカラー印刷

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ファスナー部：約開口cm、ファスナー（本体裏面表記）

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イラスト：光崎

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暗所にて防虫剤・除湿剤とともに保管しておりました

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

#正規品未開封抱き枕カバー■サークル「GH．K」より頒布された【抱き枕カバー】です。【商品詳細】作品：Grand Orderサイズ：約160×50cm生地：アクアヴェール仕様：両面フルカラー印刷ファスナー部：約開口cm、ファスナー（本体裏面表記）イラスト：光崎暗所にて防虫剤・除湿剤とともに保管しておりましたFate抱き枕カバー水着スカディジャンヌ・オルタ光崎エアコミケ2GH.K

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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