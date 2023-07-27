【新作入荷!!】 ☆美品☆ 大和屋　そいねーる3 マットレス付　ベビーベッド　木製　ナチュラル その他

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新品で購入し（2022年10月頃）

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(説明書も同梱します)

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外箱は捨ててしまったため、プチプチで梱包の上巻き段ボールで発送します。

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小傷はありますが、汚れ等もなく美品かと思いますが、あくまでも中古品というご理解頂ける方とのお取引となります。

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・対象年齢：新生児-6歳頃(ベビーベッドとしては24カ月以内)

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・取り付け可能なベッドサイズ(連結用のサポートベルトで固定できる大人用ベッドのサイズです)

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高さ70cmまで、フレームのはみ出し2.5cm未満、幅155cmまで

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※ベッドサイズによって取り付けできない場合があります。

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・素材：本体／パイン材・化粧合板 敷マットレス／生地 綿100％、中綿 ポリエステル100％(固綿)

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・塗料：ラッカー塗装

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・床板の高さ調整：21段階(最上段70cmから最下段12cmまで約3cm刻みで21段階調節可能)

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・仕様：組み立て式 扉取り外し式

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柄・デザイン···無地

ベッドガード C13 190cm 200cm Hugmuu

タイプ···床板調節

パナソニック ベビーモニターKX-HC705

スペック···0ヵ月

期間限定！！引き取りのみ！出産セット コンビ ハイロー

仕様···添い寝可能

カトージ ミニベビーベッド プチバニラ（お布団セット付き）

素材···木製

ベビーサークル Woody baby room (210×140×63cm,



絵本棚 ラック 収納箱ドールハウス人形用ハウス 本棚知育玩具 木製 おもちゃ収納



UBRAVOO ベビーサークル キッズランド パネル (14枚パネル, グレー)



日本育児 pawoo ベビーサークル 【グレー】5/2以降発送

管理番号

収納棚 おもちゃ収納4段ラック 子ども用家具 MDF木製子供の収納

U133

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。☆極美品・送料無料☆大和屋 ／ YAMATOYAそいねーる3 soinelⅢベビーベッド 木製 木枠 マットレス付きカラー: ナチュラル○付属品全て揃ってます。おねしょシーツ、クッションカバーおつけします。○状態新品で購入し（2022年10月頃）2週間くらい使ったのみです。マットレス開封しましたが、かなり綺麗です！(説明書も同梱します)外箱は捨ててしまったため、プチプチで梱包の上巻き段ボールで発送します。小傷はありますが、汚れ等もなく美品かと思いますが、あくまでも中古品というご理解頂ける方とのお取引となります。ペット・喫煙者はおりません。・サイズ：約幅143*奥行53.5*高さ109.5cm・床板サイズ：約幅130*奥行45cm・重量：19kg・対象年齢：新生児-6歳頃(ベビーベッドとしては24カ月以内)・取り付け可能なベッドサイズ(連結用のサポートベルトで固定できる大人用ベッドのサイズです)高さ70cmまで、フレームのはみ出し2.5cm未満、幅155cmまで※ベッドサイズによって取り付けできない場合があります。・素材：本体／パイン材・化粧合板 敷マットレス／生地 綿100％、中綿 ポリエステル100％(固綿)・塗料：ラッカー塗装・床板の高さ調整：21段階(最上段70cmから最下段12cmまで約3cm刻みで21段階調節可能)・仕様：組み立て式 扉取り外し式柄・デザイン···無地タイプ···床板調節スペック···0ヵ月仕様···添い寝可能素材···木製管理番号U133

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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