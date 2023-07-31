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正規通販 filton 黒 サングラス/メガネ

商品の説明

レンズ横幅/43mm
DITA/サングラス
ブリッジ幅/22mm
わたん様専用　RayBan クラブマスター　RB2176
テンプル長/148mm
Killer Loop COVERS タレックス　ラスターブラウン　偏光

ヴィンテージ　charmant MAGNA FLIP 偏光サングラス付き　メガネ
度入りレンズがついてます。
廃盤 美品 FACTORY900 FA-204 眼鏡 Gray
ケース、メガネ拭きつけます。

【オリジナル・新品】レイバン　ニュークラブマスター49 偏光サングラス　紺眉

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商品の状態未使用に近い

トムフォード ブルーレンズ サングラス TOM FORD カラー ブラック

◾︎ayame◾︎メガネ眼鏡SIPPOU◾︎大幅値下げ
レンズ横幅/43mmブリッジ幅/22mmテンプル長/148mm度入りレンズがついてます。ケース、メガネ拭きつけます。

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商品の状態未使用に近い

正規通販 filton 黒 サングラス/メガネ

39分钟前

正規通販 filton 黒 サングラス/メガネ

¥34,000 ¥19,380

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  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
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出品者

fc260

 1935

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コメント (15)

fc260
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