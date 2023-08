■■■ポイント■■■

昔ながらの撮影方法が楽しめるのがオールドレンズの魅力のひとつです。

オールドレンズの外観からもレトロな雰囲気を楽しめます。

ゴーストやフレアはデジタル専用レンズ、デジタル対応レンズより、オールドレンズの方が発生しやすいです。

ゴーストやフレアを意図的に発生させ、雰囲気のある撮影に仕上げるのもひとつの楽しみとなります。

■■■コンディション■■■

【外観】

使用に伴うキズや汚れ・塗装剝げ等はありますが、全体的に綺麗な状態です。

※出品画像にてご確認ください。

【光学】

カビ /無し

クモリ /無し

備考 /後玉にコーティングダメージが有りますが、通常撮影に影響無し

【動作】

絞り /正常 油滲み無し

ピントリング /滑らか

【備考】

※こちらレンズはM42スがないクリューマウントですが、選択ためαEマウントを選択しております

※テスト撮影しましたが、通常撮影に影響はありませんでした。

■■■付属品■■■

出品画像にあるものをお送りします。

※出品画像にてご確認ください

■■■送料無料■■■

丁寧な梱包を心掛けております(^^)/

■■■お知らせ■■■

お探しの方も多いとは思いますが

♪一点のみ♪のご紹介ですので是非、この機会をお見逃しなく!!

他にも色々と出品しています。ご覧くださいませ。

※他サイトで出品している物もありますので出品を取り下げる場合があります。気になるものありましたらお声掛けください。即購入歓迎です!

※評価は主観です。中古品ですのでご理解ください

※返品対応しておりますのでご安心ください

返品内容についてはプロフィールを参照、ご確認お願い致します

#オールドレンズ

#ゆしのカメラ

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 やや傷や汚れあり

