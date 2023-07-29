お知らせ ログイン 会員登録 出品
【高知インター店】 【グラボ】GTX1080 GIGABYTE PCパーツ

商品の説明

中古で購入し、約1～2年程使用しておりました。
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
異音や動作不良はなく、正常に稼働する商品となります。
Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX White

zotac gtx1070 mini
★基本スペック★
たるお様専用
【搭載チップ】：NVIDIA GeForce GTX 1080
【新品未開封】Intel Core i5-10400BOXソケットLGA1200
【CUDAコア数】：2560
GSKILL 4400Mhzメモリ
【メモリバス】：256bit
PC メモリ　65個　まとめ売り
【バスインターフェイス】：PCI Express 3.0 x16
MSI GeForce RTX3070 VENTUS 2X OC
【モニタ端子】：DVIx1、HDMIx1、DisplayPortx3
Nvidia T1000 8GB GDDR6　美品
【メモリ】：GDDR5X 8GB
GIGABYTE GTX1070Ti
【メモリクロック】：10010MHz
【新品・未使用】GEFORCE RTX3060 ti msi

TEAM T-FORCE DELTA RGB DDR5 6200 32GB
★その他機能★
i9 9900KF & MPG z390 gaming pro carbon
【補助電源】：8pin x1
Corsair Vengeance RGB PRO 16×2GB 3200Mhz
【4K対応】：〇
ASUS ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING

intel Corei7-9700k ASRock Z390 PG4 セット
★サイズ★
NVIDIA Quadro RTX A5000 24GB グラフィック カード
【サイズ】：286x115x42 mm
【ジャンク品】MSI GEFORCE RTX3070 TI SUPRIMX 8G

GF-GTX1070-E8GB/OC2/DF
# 人気グラフィックボードモデル...GTX 1080
【起動時間ごくわずか】WD Blue 3.5 8TB HDD WD80EAZZ
# GIGABYTE
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti 6GB
# GV-N1080G1 GAMING-8GD

SweetMM様

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

GeForce RTX 2070 SUPER

【スー様専用】
中古で購入し、約1～2年程使用しておりました。異音や動作不良はなく、正常に稼働する商品となります。★基本スペック★【搭載チップ】：NVIDIA GeForce GTX 1080【CUDAコア数】：2560【メモリバス】：256bit【バスインターフェイス】：PCI Express 3.0 x16【モニタ端子】：DVIx1、HDMIx1、DisplayPortx3【メモリ】：GDDR5X 8GB【メモリクロック】：10010MHz★その他機能★【補助電源】：8pin x1【4K対応】：〇★サイズ★【サイズ】：286x115x42 mm# 人気グラフィックボードモデル...GTX 1080# GIGABYTE# GV-N1080G1 GAMING-8GD

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【高知インター店】 【グラボ】GTX1080 GIGABYTE PCパーツ

43分钟前

【高知インター店】 【グラボ】GTX1080 GIGABYTE PCパーツ

¥23,700 ¥13,272

(税込) 送料込み
7
7
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

255074830a280

 1762

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (7)

255074830a280
【高知インター店】 【グラボ】GTX1080 GIGABYTE PCパーツ 【高知インター店】 【グラボ】GTX1080 GIGABYTE PCパーツ

GIGABYTE ビデオカード NVIDIA GeForce GTX 1080搭載 オーバークロック ゲーミングモデル GV-N1080G1 GAMING-8GD

GIGABYTE ビデオカード NVIDIA GeForce GTX 1080搭載 オーバークロック ゲーミングモデル GV-N1080G1 GAMING-8GD


Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 ゲーミング 8GB GDDR5X VR対応 WINDFORCE 3X 冷却システム グラフィックスカード

Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 ゲーミング 8GB GDDR5X VR対応 WINDFORCE 3X 冷却システム グラフィックスカード


ITX対応最速グラボ「GIGABYTE GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G」を

ITX対応最速グラボ「GIGABYTE GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G」を


Geforce GTX1080 GDDR5X 8GB

Geforce GTX1080 GDDR5X 8GB


gigabyte gtx1080 G1の値段と価格推移は？｜8件の売買情報を集計した

gigabyte gtx1080 G1の値段と価格推移は？｜8件の売買情報を集計した


GeForce® GTX 1080 G1 Gaming 8G Key Features | Graphics Card

GeForce® GTX 1080 G1 Gaming 8G Key Features | Graphics Card


ITX対応最速グラボ「GIGABYTE GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G」を

ITX対応最速グラボ「GIGABYTE GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G」を

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【高知インター店】 【グラボ】GTX1080 GIGABYTE PCパーツ
© www.inba.net, Inc.